Не выходя из дома загляните в «Благодать»!

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 – 2019 гг.» состоялась «перезагрузка» работы детского центра православной культуры «Благодать» в формате дистанционного режима. Организаторы проекта создали образовательную площадку, используя интернет-ресурс Вконтакте. Теперь стать участником всех мероприятий могут не только благополучатели — воспитанники БОУ Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», но и все желающие, кому не безразличен вопрос духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

Не выходя из дома, все присоединившиеся пользователи смогут быть в курсе культурных событий, происходящих в центре православной культуры, подробно знакомиться с предложенными материалами, полезной тематической информацией, вступать в дискуссии, оставляя свои пожелания и предложения.

Вступайте в группу https://vk.com/club194267892 и будьте вместе с нами!

Сайт администрации города Шумерли.