Конкурс на главу города: решение примет Собрание депутатов



15 апреля под председательством министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева состоялось очередное заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Шумерли.

Четыре кандидата, которые были допущены к участию в конкурсе, прошли индивидуальное собеседование, в ходе которого каждый член комиссии задавал вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, знанием законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, социально-экономического развития Шумерли.

По результатам оценивания соответствия квалификационным требованиям кандидатов победителями конкурса на замещение должности главы администрации города признаны две кандидатуры, набравшие наибольшее количество зачетных баллов.

Решение конкурсной комиссии будет вынесено на рассмотрение Собрания депутатов, которое состоится в ближайшее время.

Источник: gshum.cap.ru.