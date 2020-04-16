Государственный Совет Чувашской Республики принял ряд законопроектов, внесенных Олегом Николаевым

16 апреля на очередной сессии Государственного Совета Чувашской Республики принят ряд законопроектов социального характера, внесенных врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Законопроект Чувашской Республики «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» устанавливает порядок осуществления единовременной выплаты из республиканского бюджета.

Размер единовременной выплаты составляет 25 тысяч рублей. Ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Чувашской Республики.

Внесены также изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», разработанные в соответствии с поручением врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Приемным родителям увеличили денежное вознаграждение. Так, одному из приемных родителей (опекуну (попечителю), осуществляющему опеку на возмездной основе) за воспитание одного-двух детей положены 3604 рублей, за воспитание трех и более детей – 5119 рублей. При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей предлагается установить второму приемному родителю либо единственному приемному родителю дополнительное вознаграждение в размере 5119 рублей. Ранее эти выплаты были меньше и составляли 3295 рублей и 4680 рублей соответственно.

Напомним, врио Главы Чувашии в ходе недавнего приема граждан по личным вопросам заметил, что необходимо предусмотреть иной подход к поддержке больших многодетных семей. «Многодетными принято называть семьи с тремя и более детьми. Им оказываем соответствующую государственную поддержку. Но одно дело, когда в семье три ребенка, и совершенно другое, когда детей пять. Очевидно, что требуются разные подходы к оказанию поддержки этим семьям», – подчеркнул Олег Николаев тогда.

В ходе сессии рассмотрен также проект закона о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О Государственном Совете Чувашской Республики», разработанный в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Изменения предусматривают возможность проведения в период введения на территории республики режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации сессий Государственного Совета Чувашской Республики или заседаний комитетов Государственного Совета Чувашской Республики дистанционно в режиме видео-конференц-связи.

В соответствии с повесткой дня депутатами Госсовета республики было рассмотрено 18 вопросов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики