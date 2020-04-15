Состоялась очередная прямая линия по ситуации с коронавирусом

Стремительное распространение коронавирусной инфекции на территории России вызывает множество вопросов у всех жителей страны, в том числе и у жителей Чувашии. Для того чтобы своевременно информировать население о ситуации в регионе, проанализировать поступающие от людей сигналы, с недавнего времени в республике начали проводить прямые линии, на которые может позвонить любой желающий.

Очередная прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции состоялась сегодня, 15 апреля, под руководством зам. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой. На вопросы жителей также отвечали руководители Минздрава и Минтруда Чувашии Владимир Степанов и Алена Елизарова, первый зам. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Инна Антонова и заместитель руководителя Администрации Главы Чувашии — начальник Государственно-правового управления Лариса Силова.

Прямая линия транслировалась на «Национальном телевидении Чувашии», «Национальном радио Чувашии» и «Тăван Радио». Кроме этого прямой эфир был доступен для пользователей видеохостинга YouTube и на сайте ГТРК «Чувашия».

В начале эфира Алла Салаева отметила, что проведение прямых линий стало хорошей практикой, позволяющей ответить на множество вопросов. Останавливаясь на ситуации с коронавирусом в республике, она рассказала слушателям и зрителям о том, что на сегодняшний день в каждом муниципалитете созданы мобильные группы, которые проводят рейды и разъясняют людям о необходимости находиться дома. Остаться дома и воздержаться от посещения храмов придется и в период пасхальных богослужений, тем более, что врио Главы Чувашии были внесены соответствующие изменения в Указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». К тому же, по Национальному телевидению и радио Чувашии будут проходить прямые трансляции богослужений. Это позволит проникнуться атмосферой праздника, не выходя из дома.

Министр здравоохранения Чувашской Республики ознакомил участников прямого эфира с текущей обстановкой в регионе, отметил, что с начала года под медицинским наблюдением находились 2934 человека, на сегодняшний день — 1038 человек. Подтверждено 79 случаев COVID-19, выздоровело 2 человека. Он также рассказал о работе по обеспечению средствами индивидуальной защиты, заметив, что медицинские организации обеспечены всем необходимым.

В течение часа на прямую линию поступило множество обращений, каждому из которых было уделено пристальное внимание.

Несколько вопросов было от индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить рабочую деятельность, а платить арендную плату они все равно вынуждены. В ответе прозвучало, что в такой ситуации им необходимо обратиться с заявлением к арендодателю, чтобы он предоставил отсрочку платежа или уменьшил его размер.

Многодетная мама поинтересовалась вопросами дистанционного обучения: сколько продлится учебный год, как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ. Ответ: вопрос с завершением дистанционного обучения и учебного года еще не решен. Сдача ЕГЭ запланирована на июнь, девятиклассникам в этом году придется сдавать только русский язык и математику.

Актуальным в преддверии дачного сезона был вопрос о возможности посещения дачных участков. Предусмотрено ли что-то в этом отношении, ведь многие люди живут в городе, а дачи находятся далеко.

Как прозвучало в ответе, на сегодняшний день первичен вопрос здоровья. Уезжать в выходные на дачу и приезжать оттуда обратно — это нарушение режима самоизоляции. «Такой ситуации у нас еще не было, но придется потерпеть», — отметила Алла Салаева.

Почему бы тем, кто работает в Москве, не оставаться в период карантина там? Нельзя ли закрыть границы республики? В ответе прозвучало, что такие решения принимаются только федеральным центром.

Обратившихся на прямую линию также беспокоили редкая дезинфекция общественного транспорта, нарушение режима самоизоляции некоторыми жителями. Были заданы вопросы о ценах на маски и про необходимость их ношения. По поводу ношения масок было отмечено, что это действительно сможет помочь, если при посещении магазинов и других мест скопления людей их будут носить массово — и больные, и здоровые.

В ходе прямой линии прозвучали вопросы и от жительницы Шумерли. Имеет ли право администрация детского сада при зачислении в дежурную группу требовать справки с работы не только у родителей, но и у бабушек и дедушек. Как разъяснили в ответе, требовать такие справки детские сады не вправе. У ребенка есть родители и если они оба не освобождены от работы, их детей необходимо принять в специально созданные для этого дежурные группы. А вот открывать дежурную группу из-за одного ребенка не целесообразно. Ведь придется привлечь к работе не только воспитателей, но и поваров, и медработника. В этом случае дежурные группы других детских садов должны идти навстречу и временно принять ребенка у себя.

Почему на сайтах администраций города и района, а также Шумерлинского ММЦ нет информации о количестве зараженных на территориях муниципалитетов или об их отсутствии? Ведь мы знаем, что в Шумерлинском районе уже есть один зараженный, а информации про это нет. В ответе прозвучало, что ситуация будет исправлена и такая информация на сайтах обязательно будет представлена.

В завершение прямой линии Алла Салаева еще раз призвала жителей республики проявить ответственность по отношению к себе и близким. На Пасху не нарушать режим самоизоляции, молиться дома, тем более, что сила домашней молитвы нисколько не меньше.

Прямая линия позволила получить множество ответов на вопросы из первых уст. К слову, ответы на самые распространенные вопросы жителей республики размещаются и на сайте «Время помогать».



Т. Александрова.