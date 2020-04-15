С 15 апреля органы Пенсионного фонда приступают к проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Государственная услуга по выдаче сертификата на материнский капитал одной из первых начала предоставляться в проактивном формате, без подачи заявления. После рождения ребенка право на материнский капитал оформляется автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению его средствами, подав соответствующее заявление.

Решение о выдаче сертификата принимается на основании данных о СНИЛС матери, сведений о рождении, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также сведений, запрашиваемых в иных госорганах, в том числе с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Сведения об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или Едином портале госуслуг.

Важно! Для входа в Личный кабинет и доступа к сведениям о сертификате на маткапитал необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Подтвердить учетную запись можно несколькими способами:

- лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в ближайший Центр обслуживания (например, ПФР или МФЦ);

- онлайн: через сервис в интернет-банках Сбербанк Онлайн (в веб-версии) и Тинькофф, а также интернет- и мобильном банке Почта Банк Онлайн;

- почтой, заказав получение кода подтверждения личности через Почту России.

После подтверждения учетной записи гражданин получает единый пароль для доступа ко всем государственным сайтам и их услугам, включая услуги Пенсионного фонда.

В Чувашской Республике за время действия госпрограммы сертификат на материнский капитал оформили 93,5 тыс. семей, воспитывающих детей, из них 55 тыс. семей полностью использовали средства маткапитала.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.