Почта России доставит посылки AliExpress Plus на дом бесплатно

Почта России и AliExpress Россия договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом клиентам нового сервиса AliExpress Plus.

Воспользоваться бесплатной доставкой Почты России на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, которые можно найти на сайте Почты России pochta.ru.

AliExpress Plus – сервис, на который распространяется бесплатная доставка до двери, запущен 15 апреля в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от 2 до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата. Сервис запущен на базе решения, которое было разработано логистической компанией Cainiao и Почтой России для AliExpress.

«Заказы, сделанные на AliExpress, составляют значительную долю общего потока почтовых отправлений. Мы видим, как восстанавливается спрос на зарубежные онлайн покупки, и, наша задача в период самоизоляции продолжить бесперебойное вручение отправлений, предложив клиентам безопасный и удобный сервис. Почта России обеспечивает оптимальные сроки доставки отправлений, и благодаря нашему партнерству с AliExpress огромное число людей смогут получать свои заказы, не выходя из дома и не подвергая свое здоровье риску», — отмечает заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.

Почта России и AliExpress – ключевые партнеры в России в области доставки. Около 80% посылок Aliexpress из Китая обрабатывается и доставляется Почтой России. В объёме Почты России — это порядка 40%. За всю историю сотрудничества компаний в Россию было привезено около 1 млрд посылок. Это около 200 посылок в минуту за 10 лет существования AliExpress.

Информационная справка

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.

AliExpress Россия – совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

Компанией управляют два генеральных со-директора: Лю Вэй, глава AliExpressРоссия и Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group. Председатель Совета директоров СП AliExpress Россия – Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

В AliExpress Россия входит:

AliExpress – крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира. На площадке зарегистрированы десятки миллионов продавцов и производителей из России, Испанию , Италии, Турции и Китая. AliExpress входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов в России, а мобильное приложение – в лидеры по скачиванию для платформ iOS и Android в России за первое полугодие 2019 года.

Tmall – онлайн-платформа по продаже товаров известных международных марок премиальной категории, среди которых Bosch, Samsung, Huawei и другие. Половина продавцов на площадке – представители малого и среднего российского бизнеса. Наиболее популярные категории на Tmall: электроника, одежда и детские товары.

Pandao – российский маркетплейс товаров из Китая, созданный в Mail.ru Group осенью 2017 года.

Направление социальной коммерции ВКонтакте, в рамках которого можно покупать товары внутри социальной сети с помощью мини-приложения AliExpress на платформе VK Mini Apps, участвовать в реферальной программе для авторов контента и размещать теги товаров на фото, в историях и лонгридах.