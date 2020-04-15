15 апреля в Чувашии подтвердилась новая коронавирусная инфекция у 13 человек.
Пять из них – сотрудники Второй городской больницы (Чебоксары), еще один – пациент (Чебоксары). Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения от Нижегородской лаборатории.
Коронавирус выявлен у двух приезжих (Новочебоксарск и Чебоксары) и пяти контактных лиц (Алатырь, Цивильск, Шумерлинский р-н, Чебоксары). Их выявили благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям.
Возраст пациентов от 33 до 78 лет. Всем назначена индивидуальная терапия.
О состоянии пациентов сообщим дополнительно.
Всего в республике зарегистрировано 79 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели
На 15 апреля в Чувашии зарегистрировано 79 случаев заражения covid-19
15 апреля в Чувашии подтвердилась новая коронавирусная инфекция у 13 человек.
Комментарии: