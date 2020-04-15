На 15 апреля в Чувашии зарегистрировано 79 случаев заражения covid-19

15 апреля в Чувашии подтвердилась новая коронавирусная инфекция у 13 человек.

Пять из них – сотрудники Второй городской больницы (Чебоксары), еще один – пациент (Чебоксары). Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения от Нижегородской лаборатории.

Коронавирус выявлен у двух приезжих (Новочебоксарск и Чебоксары) и пяти контактных лиц (Алатырь, Цивильск, Шумерлинский р-н, Чебоксары). Их выявили благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям.

Возраст пациентов от 33 до 78 лет. Всем назначена индивидуальная терапия.

О состоянии пациентов сообщим дополнительно.

Всего в республике зарегистрировано 79 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели