15 Апр

Депутаты Госдумы от Чувашии материально поддержат борьбу с коронавирусом в Чувашии

Депутаты Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков и Игорь Моляков приняли решение перечислить свои заработные платы в фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Чувашии. Средства поступят на расчетные счета 5 медицинских учреждений, где уже сейчас лечат заболевших COVID-19 или готовы в любой момент принять таких пациентов. Деньги направят на материально-техническое оснащение или покупку индивидуальных средств защиты для врачей. Решение о закупке необходимых товаров каждая больница примет самостоятельно.

Автор записи: anna

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