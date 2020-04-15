Депутаты Госдумы от Чувашии материально поддержат борьбу с коронавирусом в Чувашии

Депутаты Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков и Игорь Моляков приняли решение перечислить свои заработные платы в фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Чувашии. Средства поступят на расчетные счета 5 медицинских учреждений, где уже сейчас лечат заболевших COVID-19 или готовы в любой момент принять таких пациентов. Деньги направят на материально-техническое оснащение или покупку индивидуальных средств защиты для врачей. Решение о закупке необходимых товаров каждая больница примет самостоятельно.