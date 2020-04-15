В Шумерле дан старт городскому конкурсу изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна! »

В Шумерле дан старт IX Открытому городскому конкурсу изобразительного искусства им. В.И. Сапожникова. С недавнего времени конкурсу присвоено имя Владимира Ивановича Сапожникова – члена Союза художников России, основателя и первого директора Детской художественной школы города Шумерля.

В этом году конкурс проходит дистанционно и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Примерная тематика для работ конкурсантов: «Мир без войны» (моменты из жизни детей в мирное время, Голубь мира, Пусть всегда будет солнце); «Праздник Победы» (Парад на Красной площади, знамя Победы, Салют Победы, Шествие с портретами «Бессмертного полка», семейные традиции празднования Дня Победы); «Герои Бессмертного полка» (портреты своих прадедушек и прабабушек, ветеранов войны и тружеников тыла); «Памятные места» (Парк Победы, Аллея славы, цветы у обелиска).

Приглашаем принять участие в конкурсе обучающихся общеобразовательных школ города и учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных учреждений, преподавателей изобразительного искусства и художников города.

Положение конкурса

Сайт администрации города Шумерли.