Холдинг «РЖД» приостанавливает перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены введенных ограничений

В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования.

Как социально ответственные компании, ОАО «РЖД» и АО «ФПК» принимают это непростое решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов. Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных Covid-19.

Напомним, что в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.