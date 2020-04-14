С 14 апреля в Чувашии введен запрет на посещение храмов и кладбищ

Для профилактики распространения коронавируса врио Главы Чувашии внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

С 14 апреля 2020 года до особого распоряжения в Чувашии запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей. Гражданам временно запрещается посещать места, предназначенные для проведения богослужений и молитвенных собраний. А вход в культовые здания разрешён только священнослужителям.

Также для посещения временно закрыты все кладбища на территории Чувашской Республики. А на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

На такие меры пришлось пойти, потому что в Вербное воскресенье во многих храмах республики, несмотря на все рекомендации, были большие скопления людей.

«К сожалению, самосознание, ответственность людей, прежде всего, за свое здоровье и за здоровье окружающих оставляет желать лучшего. Поэтому нам пришлось принимать более жесткие меры», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также поручил проработать вопрос трансляции пасхального богослужения, чтобы все православные смогли присутствовать на службе дистанционно.