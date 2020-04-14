Состоялось заседание оперативного штаба города Шумерля по противодействию коронавирусу

На сегодняшний день в Шумерле подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет. Медицинским наблюдением охвачены 5 человек. Они находятся на самоизоляции. Контроль за соблюдением горожанами этого режима ведется медиками совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Такая оперативная информация была озвучена на очередном заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшемся 14 апреля под руководством и.о. главы администрации Елены Туличевой.

По информации руководителя штаба и других ответственных служб, в Шумерле проводится ряд предупредительно-профилактических мероприятий с целью недопущения распространения в городе коронавирусной инфекции. Созданы мобильные группы, куда входят сотрудники администрации и полиции, которые в течение дня патрулируют улицы в целях соблюдения гражданами режима самоизоляции. Ежедневно проводятся рейдовые проверки на предмет соблюдения ограничительных мер торговыми объектами. МУП «Коммунальник» проводит дезинфекцию остановочных павильонов и городских дорог. В жилом фонде Шумерли усилена работа по дезинфекции мест общего пользования. Волонтеры оказывают помощь по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств лицам старше 60 лет.

В Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре проводятся отдельные мероприятия. «Как быть, если появились признаки заболевания?» — медики однозначно заявили: «Оставаться дома, вызвать врача и следовать их указаниям».

В ходе заседания с представителями духовенства обсужден вопрос по обеспечению безопасности людей в период празднования Пасхи. Как было отмечено, в храмах соблюдается комплекс мер санитарно-эпидемиологического характера. Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания коронавирусной инфекцией.

Оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, выполнять все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции и отказаться от посещения общественных мест – основной метод предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352)58-24-48, 58-51-66.

Сайт администрации города Шумерли.