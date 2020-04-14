Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях

Синоптики предупреждают жителей нашего региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра Чувашии, 15-16 апреля на территории республики ожидается «желтый» уровень опасности в связи с усилением ветра. Его скорость при порывах может составить до 18 метров в секунду.

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

Первоисточник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике.