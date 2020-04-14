Пожилые люди смогут бесплатно посещать спортивные сооружения

14 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с и.о. министра физической культуры и спорта Василием Петровым. В ходе встречи обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в республике, а также совершенствования спортивной инфраструктуры, внедрения новых форм приобщения населения к систематическим занятиям спортом.

Напомним, руководитель региона поручил министерствам республики разработать стратегии развития отраслей в целях эффективного решения задач, которые обозначены в рамках национальных проектов.

«Задачи в рамках национальных проектов, в том числе в области физкультуры и спорта, являются для нас важными и неотъемлемыми с точки зрения достижения результатов развития региона. Физкультура и спорт являются серьезным направлением для обеспечения профилактики наркозависимости и алкоголизма. Кроме того, интерес молодежи к спорту и в целом развитие физкультуры будут способствовать также и достижениям на профессиональном уровне», — отметил Олег Николаев.

И.о. министра представил концепцию развития физической культуры и спорта в регионе на ближайшие пять лет. Ее реализация нацелена на достижение ключевых показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Василий Петров рассказал, что предстоит создать эффективно работающую систему мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом, выстроить централизованную систему управления и развития спортивной отрасли, которая будет включать в себя государственные органы всех уровней власти, муниципалитеты, образовательные и спортивные учреждения и, конечно, общественные объединения.

В ближайшие пять лет министерство спорта намерено увеличить долю систематически занимающихся спортом жителей республики до 55%. Для этого предлагается возродить спортивно-массовую работу в трудовых коллективах, активнее привлекать к этому вопросу профсоюзные объединения.

И.о. министра озвучил и ряд предложений, которые можно реализовать в ближайшее время. Так замотивировать жителей республики заниматься спортом помогут цифровые технологии. К примеру, в Нижегородской области в рамках проекта «Активный житель» за каждую активность в спорте, культуре, туризме гражданам через мобильное приложение начисляются баллы. А накопленные балы впоследствии можно обменять на билеты в театр, скидки на посещение учреждений культуры и ФОКов.

Для решения задачи повышения активного долголетия предложено сделать бесплатным посещение спортивных учреждений для пожилых людей. При этом в данном направлении предполагается активно сотрудничать с Министерством здравоохранения Чувашской Республики, так как грамотную консультацию по рекомендуемому виду спорта можно получить в ходе проведения диспансеризации населения.

Врио Главы Чувашии поддержал предложения министерства, отметив, что для эффективной реализации государственной политики важен комплексный подход.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены также вопросы введения дополнительных мер поддержки для спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации и тренерского состава, дополнительной мотивации для молодых специалистов в области физической культуры и спорта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики