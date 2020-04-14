Не терять бдительности!

На 14 апреля в Шумерле не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, однако в приграничном населенном пункте – деревне Шумерле – выявлен 1 человек с подозрением. Обстоятельства по данному и ряду других случаев были обсуждены на очередном совещании городского оперативного штаба во вторник.

Как сообщил участникам совещания заместитель главного врача по медчасти Шумерлинского ММЦ Дмитрий Мурашкин, гражданин прибыл в деревню 1 апреля из Москвы, а 7 апреля был госпитализирован с картиной внебольничной пневмонии в медцентр. 10 апреля медики получили результат анализа мазка пациента на коронавирус – сомнительно-положительный, и на следующий день мужчину перевезли в БСМП. Его состояние оценивалось как легкой степени тяжести, без повышенной температуры тела. Повторный результат теста на утро вторника еще не был получен, но мужчина все же внесен в статистику Минздрава как зараженный. Лица, контактировавшие с пациентом, определены как из числа персонала ММЦ, так и по месту жительства, и находятся под наблюдением. А случай смерти 10 апреля другого пациента, мужчины из Нижней Кумашки, не связан конкретно COVID-19, хотя у него и диагностирована вирусная пневмония.

Дмитрий Мурашкин также рассказал о начавшемся исследовании на коронавирус среди медработников. За день 13 апреля сдали тесты 29 человек, ежедневно планируется делать 20-30 тестов. Сдают анализ на COVID-19 и работники скорой медицинской помощи. По словам заведующего шумерлинской подстанцией Владимира Мурашкина, за 2 дня текущей недели тесты сделали 16 работников, признаков заболевания ни у кого нет.

Проводится ли какая работа с населением района и непосредственно в Шумерлинском сельском поселении в свете последних событий? Такой вопрос был адресован руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле Виктору Максимову, который отметил, что в районе тоже работают мобильные группы, ведут разъяснительную работу среди жителей сельских поселений, созданы и бригады для дезинфекции мест общего пользования. Может, со стороны это видится не так массово и заметно, но работа ведется, заверил он, добавив, что жителям и города, и района нужно понять всю серьезность ситуации и не подвергать себя и окружающих опасности, строго выполнять рекомендации по самоизоляции и гигиене.

Постоянно нагнетаемая обстановка приводит порой к паническим настроениям, и людям даже в обычном чихе начинает мерещиться смертельный COVID-19. Между тем, у врачей разработаны свои критерии определения болезни и степени тяжести, утвержден ряд оснований, по которым человек подлежит госпитализации. Как отметили участники совещания, ежедневно «скорая» и терапевты ММЦ регистрируют порядка 30 случаев ОРВИ как у взрослых, так и у детей, но только малая их часть заканчивается госпитализацией. И та же коронавирусная инфекция, если переносится человеком в легкой форме, не требует стационарного лечения. Основной совет шумерлинцам: при признаках ОРВИ не ходить в больницу, а вызвать на дом врача, который оценит состояние больного и даст рекомендации по лечению. Простое и всем знакомое еще с «докоронавирусных времен» правило. Другое, новое, правило: чем дальше друг от друга, тем безопаснее. И его пора усвоить всем!

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Интернет-сообщество «Чувашия без паники» в сети «ВКонтакте» опубликовало количество зараженных COVID-19 жителей по районам и городам республики на 14 апреля:

Чебоксары – 39

Мариинский Посад — 1

Урмарский район — 1

Чебоксарский район — 1

Канашский район — 5

Комсомольский район — 2

Алатырь — 1

Янтиковский район — 8

Канаш — 2

Порецкий район — 2

Шумерлинский район — 1

Яльчикский район — 3

Всего – 66.

Кстати, больше всего жителей какого угодно муниципалитета интересуют не общие цифры, а свои. А такую информацию оперативно дают единицы. В качестве хорошего примера приведу администрацию Янтиковского района, которая на своем официальном сайте и на страничках в соцсетях разместила данные о выявлении коронавирусной инфекции на территории района. Всего 3 строчки: подтвержденных случаев заражения COVID-19 — 8 человек; под медицинским наблюдением находятся 17 человек; населенные пункты, в которых зафиксированы случаи COVID-19, — д. Беляево, д. Индырчи, д. Уразлино, с. Янтиково. Думается, что при наличии такого источника сведений янтиковцы не станут верить на слово слухам и интернет-фейкам, распространяющимся со скоростью света.

Почему бы этот опыт не перенять шумерлинцам? Невзирая на то обстоятельство, что Шумерля и Шумерлинский район – два разных муниципалитета, каждый со своей статистикой. Ведь вполне реально размещать на сайтах подобные ежедневные сводки, без деления на городских и сельских. Достаточно указать населенный пункт.

Н. Игнатьева.