Неприхотливая красота

Существует огромное количество видов цветов, которым требуется самый минимум забот с вашей стороны. Среди них есть и многолетние, и однолетние. Самое главное – выбрать те, которые нравятся вам и чтобы ваш цветник или сад радовал вас с ранней весны до поздней осени.

В естественнонаучном отделе Центра детского творчества, известного как станция юннатов, выращиваются девять сортов пеларгонии, или герани. Цветки пеларгонии разнообразны по окраске: ослепительно белые, розовые, красные, темно-малиновые и пестрые. Пеларгонии неприхотливы, могут радовать вас практически круглый год. На лето их можно пересадить на клумбу, в сад, а с приближением заморозков растения переносят в помещение. Размножают их черенками весной и летом. Срезанные черенки несколько часов подвяливают и высаживают в горшок, умеренно поливают. Через две-три недели они укореняются. Чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.

Эти растения обладают целительными свойствами. Больные, вдыхающие запах герани, успокаиваются, у них проходит бессонница. Цветы помогают при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях. В народной медицине отваром листьев герани лечат головную боль. Компрессы с измельченными листьями пеларгонии делают больным радикулитом или остеохондрозом.

Вот такое растение я желаю иметь каждому у себя дома. Приобрести черенки вы можете в нашем естественнонаучном отделе.

В. Данилова, методист ЦДТ.