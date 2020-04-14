В целях соблюдения гражданами режима самоизоляции в Шумерле продолжаются ежедневные рейды

Работниками администрации города Шумерля и сотрудниками полиции в исполнении Указа врио Главы Чувашской Республики № 92 от 03.04.2020 г., в целях соблюдения гражданами режима самоизоляции продолжаются ежедневные рейды по территории города. Гражданам оказывается информационно-разъяснительная работа о мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, вручаются памятки, в которых даны рекомендации по соблюдению режима самоизоляции, контактные данные волонтеров.

Так, в течение двух дней, 13 и 14 апреля, составлено 6 актов фиксации нарушений и даны более 150 разъяснений.

Напоминаем, что по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» за несоблюдение установленного режима самоизоляции граждане будут привлекаться к административной ответственности.

Выезды мобильных групп по городу будут продолжаться ежедневно до особого распоряжения.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции администрация города Шумерля рекомендует гражданам с пониманием относиться ко всем профилактическим мероприятиям и соблюдать режим самоизоляции.

Уважаемые шумерлинцы! Оставайтесь дома — не подвергайте опасности себя и своих близких! Призываем вас соблюдать все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции и отказаться от посещения общественных мест.

Сайт администрации города Шумерли.