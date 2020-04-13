Правила приобретения продуктов к Пасхе

Праздник Пасхи — один из самых светлых и ярких религиозных праздников. Пасху лучше праздновать в кругу семьи со всеми близкими и детьми. Пасха является долгожданным днем завершения поста. Главное украшение праздничного пасхального стола – это, конечно же кулич, нарядные пасхи и яркие, разноцветные яйца.

Чтобы свести риск заражения инфекционными кишечными заболеваниями или отравлениями к нулю, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии в г. Шумерля советует воспользоваться следующими рекомендациями.

Общие правила для всех продуктов питания

Не следует приобретать пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук, автомашин и так далее. Необходимо использовать только свежие, качественные продукты, при выборе которых следует обратить внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции.

Важно не допускать хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения инфекционных возбудителей. Используйте для нарезки готовой и сырой продукции разные разделочные доски и ножи.

Немаловажную роль играет соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук с мылом перед едой и после туалета, а также после контакта с сырой загрязненной продукцией позволит сохранить здоровье. При возникновении симптомов, характерных для пищевого отравления или инфекции (рвота, диарея, головная боль, недомогание), немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Покупка и правила употребления яиц

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Каждое яйцо должно быть промаркировано. На диетических яйцах указывают: вид яиц, категорию и дату сортировки (число и месяц); на столовых — только вид яиц и категорию. Вид яиц при маркировке обозначают: диетические — Д, столовые — С. Категорию яиц обозначают: высшая — В, отборная — О, первая — 1, вторая — 2, третья — 3. На упаковке указывается дата сортировки продукции. Диетические яйца хранят не более 7 суток, столовые яйца — не более 25 суток при температуре не выше +20°C.

На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллезом.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей.

Учитывая то, что варка и покраска яиц, традиционно происходят накануне праздника, стоит обращать особенное внимание на условия хранения вареных яиц – 36 часов после приготовления при условии хранения в холодильнике.

Пасха

Еще одно традиционное блюдо для праздника Пасхи, имеет одноименное название с самим праздником – пасха. Пасха – это творожное изделие, является блюдом десертным, сладким.

При покупке творога особое внимание стоит обратить на упаковку (должна быть целой, без повреждений), важно обратить внимание на срок годности творога, он является быстро портящимся продуктом, который не рекомендуется хранить долго.

Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только «творог», но и «творожный продукт» или «сырный продукт». Это – разные по потребительским свойствам продукты.

Кулич

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Выбрать по-настоящему свежий кулич поможет корочка. Если корочка растрескалась – значит, технология приготовления была нарушена, если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Очень важно, чтобы она имела равномерную толщину и цвет, была средней твердости. Запах кулича должен быть приятным, немного сладким, но не резким и не слишком пряным, а глазурь – ровной и равномерной.

Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать – особенно для детей (так как ими легко подавиться, они могут затруднять дыхание при попадании в носовые ходы), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. В куличе со сроком хранения больше 7-12 дней возможно использование консервантов.

Общие правила гигиены

Немаловажную роль играет соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук с мылом перед едой и после туалета, а также после контакта с сырой загрязненной продукцией позволит сохранить здоровье. При возникновении симптомов, характерных для пищевого отравления или инфекции (рвота, диарея, головная боль, недомогание), немедленно обратитесь за медицинской помощью.

В целях недопущения возникновения и распространения короновируса на территории проживания убедительно просим Вас выполнять следующие рекомендации:

Максимально ограничить свои перемещения и контакты на территории поселения, ограничить выезды за пределы поселения и района. Использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), дезинфицирующие средства, соблюдать правила личной гигиены. Рекомендовать жителям , вернувшимся с вахты или учебы, а также гражданам, приехавшим к родственникам из других регионов России (возможно из-за рубежа):

а) сообщить о своем прибытии в администрацию сельского поселения;

б) соблюдать режим самоизоляции в течение 2-х недель;

Указанные выше несложные правила и советы помогут Вам избежать неприятностей в предстоящий светлый праздник.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля».