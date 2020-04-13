Второй год добровольческая деятельность коллектива преподавателей и обучающихся Детской школы искусств №1 города Шумерля высоко оценена межрегиональным движением «Волонтер» в рамках Федерального проекта «Карта добра». ДШИ г. Шумерля заняла почетное 2 место в региональном этапе конкурса по номинации «Школа добра» и приглашена на Всероссийский форум.

ДШИ активно включилась во Всероссийский Проект «Карта Добра» с 2018 года, демонстрируя на сайте проекта свои добрые дела образовательного, культурного и социального типа. Всероссийский сайт «Карта добра» — это площадка взаимопомощи, которая создает удобную среду для взаимодействия добровольцев. В основе проекта лежит пластиковая карточка с ID-номером, которая регистрируется на сайте и передается вместе с добрым делом следующему участнику. В результате образуется «эстафета добрых дел», в которой среди образовательных учреждений России активно делится своими акциями, мероприятиями, проектами и Детская школа искусств г. Шумерля.

Сайт администрации города Шумерли.