С целью более эффективного управления земельными ресурсами и имуществом города в Шумерле продолжается работа по сносу расселенных аварийных домов. В дальнейшем данные участки будут задействованы, что будет способствовать пополнению бюджета города от использования и продажи муниципального имущества.

Ели еще пару лет назад количество неснесенного ветхого аварийного жилья переваливало за сотню, то к концу 2019 года таких домов осталось 85. В 2019 году было демонтировано 14 домов. В текущем году поставлена задача убрать 24 дома. По расчетам на эти работы требуется более 12 млн. рублей. Выделить денежные средства из бюджета в таком объеме не представляется возможным. Поэтому работы по сносу домов выполняются поэтапно, а также заключаются договора на разбор без оплаты.

Так, специалисты МУП «Коммунальник» завершили демонтаж ветхого барака по улице Стройучасток.

Сайт администрации города Шумерли.