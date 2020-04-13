В жилом фонде Шумерли усилена работа по дезинфекции мест общего пользования

В целях охраны здоровья граждан и недопущения ухудшения эпидемической ситуации, связанной с возможным распространением коронавирусной инфекции, управляющим компаниям и ТСЖ города Шумерля рекомендовано усилить санитарную обработку мест общего пользования многоквартирных домов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обработка контактных поверхностей в подъездах жилых домов должна производиться ежедневно, влажная уборка — дважды в неделю.

Ежедневный мониторинг исполнения санитарной обработки в подъездах многоквартирных домов осуществляется специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города. На сегодня проверки выполнения рекомендаций Роспотребнадзора проведены по 108 многоквартирным домам.

«В подъездах обрабатывают стены, лестницы, поручни, почтовые ящики — к чему люди чаще всего прикасаются», — отмечают специалисты отдела ЖКХ.

Сайт администрации города Шумерли.