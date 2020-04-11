Накануне больших православных праздников патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Накануне Вербного воскресенья и Пасхи патриарх Московский и Всея Руси Кирилл из-за распространения коронавируса призывает верующих молиться дома и не посещать храмы.

В своём обращении патриарх отметил:

«В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей...

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда».

Видео: https://youtu.be/lzn2xWjG2iw

Обращение Легойды Владимира Романовича – председателья преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей.