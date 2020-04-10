Энтузиазм, коллективное единодушие и порядочность могут свернуть любые горы

2 апреля 2010 года постановлением главы Шумерлинского сельского поселения новой улице малоэтажной жилой застройки в деревне Шумерле было присвоено наименование — улица Благовещенская.

Уже в сентябре того года по улице были выкуплены гражданами для индивидуального жилищного строительства 45 участков, в среднем по 0,15 га каждый. Однако начало строительства сдерживало отсутствие электро- и водоснабжения. Электричество здесь должно было появиться к 15 декабря 2010 г. Увы, исполнение государственного контракта от 29.09.2010 года на строительство линий электропередач сметной стоимостью около 13 миллионов рублей было сорвано.

11 мая 2011 года состоялось первое собрание застройщиков, был избран Совет территориального общественного самоуправления (ТОС) ул. Благовещенской д. Шумерли в составе В.П. Васина, В.В. Майорова и Г.Ю. Степановой. Председателем Совета ТОС избран В.В. Майоров. После проведенного 21 мая собрания застройщики улицы Благовещенской обсудили и приняли решения по кооперации денежных средств для благоустройства грунтовой дороги и строительства уличного водопровода. Организационная работа была проведена членами Совета ТОС В.П. Васиным и В.В. Майоровым.

11 сентября 2012 года состоялось рабочее совещание под председательством главы администрации Шумерлинского сельского поселения И.Г. Шуканова с участием представителей подрядчика ТСК “Парнас”, начальника отдела строительства администрации Шумерлинского района И.Н. Лушина и кадастровых инженеров Шумерлинского районного БТИ. Обсуждался ход работ по электроснабжению, размещению опор линии электропередач ЛЭП-6кВ, ускорению работ на объекте и сдаче объекта в эксплуатацию в 2012 году.

18 сентября того же года Совет ТОС улицы Благовещенской начал прокладку уличного водопровода протяженностью 1,4 км за счет скооперированных средств застройщиков. Одновременно со строительством объектов инженерной инфраструктуры со стороны застройщиков высказывалась озабоченность ходом строительства объектов электроснабжения ООО «ТСК «Парнас». Понятно, что без воды и электричества освоить земельные участки, приобретенные для индивидуального жилищного строительства, невозможно. Решение вопроса упиралось в степень добросовестного исполнения государственного контракта.

Наконец 28 ноября 2014 года состоялся торжественный пуск в эксплуатацию линии электроснабжения в д. Шумерле по новым улицам Благовещенской и Сосновой. Это стало настоящим событием для желающих застроиться на этих улицах. Дело ООО «Парнас» довела до ума уже другая подрядная организация — ООО «Электромонтаж» под руководством И.С. Тихонова. Для строительства трансформаторной подстанции семи электрикам «Электромонтажа» потребовалось два месяца. За такой короткий срок подрядная организация выполнила все необходимые работы по запуску сети. Общая протяженность линий электроснабжения по улицам Благовещенской и Сосновой составляет 2,91 км. Установлены две двухтрансформаторные подстанции. Сметная стоимость строительства – 12,4 млн рублей.

4 мая 2015 года застройщики улицы Благовещенской дружно вышли на закладку аллеи Победы. По обе стороны въезда на улицу ими посажены саженцы липы и берёзы.

С 12 апреля 2016 года работники филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле приступили к работам по строительству объектов газоснабжения на улице в соответствии с программой газификации Чувашской Республики и финансированием за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Для комфортного проживания жителям не хватало проезжей, в любое время года, дороги. 17 мая 2018 года глава Шумерлинского сельского поселения совместно с сотрудниками администрации Шумерлинского района провел рабочее совещание, на котором рассматривался вопрос строительства автомобильной дороги по улице Благовещенской. В совещании приняли участие представители подрядной организации ООО ДПМК «Шумерлинская». На данный момент подготовительный этап строительства успешно завершен. Дорожные работы будут начаты 21 мая 2020 года.

18 августа 2018 года в деревне Шумерле произошло знаменательное событие — открытие реконструированной дороги по улице Благовещенской по республиканской программе инициативного бюджетирования. Как только был дан старт этой программе (в 2017 году), в нее сразу включилась улица Благовещенская в лице инициативной группы: председателя ТОС улицы В.В. Майорова и его заместителя В.П. Васина. Право разрезать красную ленточку было предоставлено людям, принявшим самое деятельное участие в подготовке документации, в сборе средств, в строительстве дороги: директору ООО ДПМК «Шумерлинская» В.П. Васильеву, первому заместителю главы администрации Шумерлинского района — начальнику отдела сельского хозяйства и экологии А.А. Мостайкину, заместителю председателя ТОС улицы Благовещенской В.П. Васину, начальнику отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района В.В. Семенову и главе администрации Шумерлинского сельского поселения А.А. Федярову. Ведь именно эти люди, можно сказать, создали дорогу в щебеночном исполнении длиною 1 км и шириной 4,5 метра, стоимостью 1,3 млн рублей. Слова благодарности заслуживают благополучатели этого проекта, а именно жители улицы Благовещенской, которые оперативно внесли денежные средства в общую копилку (республиканская программа инициативного бюджетирования предусматривает участие средств граждан в общем соотношении 20 % от сметной стоимости проекта).

2 ноября 2018 года в Шумерлинском СДК состоялось собрание граждан улицы Благовещенской. Жители решили принять участие в республиканской программе инициативного бюджетирования и дальше благоустраивать уличную дорогу, обсыпав её асфальтобетонным гранулятом.

14 июня 2019 года, за 1 рабочий день, подрядной организацией ООО «Карьерстрой» были завершены работы по ремонту дороги с укладкой «черного щебня». Согласно техническому заданию работы проведены качественно и в срок.

И в настоящее время жители не сидят сложа руки, проводят уличные собрания и сходы, на которых высказывают свои предложения по благоустройству улицы, сельского поселения. Администрация чутко реагирует на просьбы и предложения жителей, подготавливает проектно-сметную документацию, полностью способствует тому, чтобы в Министерство сельского хозяйства, которое является распорядителем средств по программе инициативного бюджетирования, был направлен качественно собранный пакет документов. На 2020 год запланировано завершение строительства дорожного полотна по улице Благовещенской в асфальтобетонном покрытии толщиной 5 см.

Строительство дороги растянулось на три года в целях экономии средств граждан и государственных денег. При таком методе сметная стоимость строительства составила менее 6 миллионов рублей, а если бы строили в один год, то она была бы около 25 миллионов.

Еще один способ жителей улицы Благовещенской по сохранению денег и улучшению условий проживания граждан стал внедряться во всех сельских поселениях района. По инициативе жителей и при согласии главы сельской администрации А.А. Федярова, главы районной администрации Л.Г. Рафинова все энергоемкие светильники уличного освещения на улице Благовещенской (250 Вт х 21 шт. = 5250 Вт) были заменены на светодиодные (30 Вт х 21 шт. = 630 Вт). И снова сработала арифметика экономии. Дешево и светло! А перед Новым годом активисты ТОС решили порадовать как жителей улицы, так и горожан новогодним оформлением Благовещенской. Купили светодиодные ленты, натянули их в форме буквы «П» и получился тоннель длиной почти километр из разноцветных мерцающих огоньков.

На сегодняшний день прошел экспертизу проект по канализационным сетям улицы Благовещенской и канализационному коллектору (сметной стоимостью около 13 миллионов рублей), в который будут присоединяться другие улицы коттеджного микрорайона, общей численностью 384 дома. Жители надеются, что и Министерство строительства, и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики отнесутся с пониманием к строительству канализационных сетей и помогут гражданам улучшить условия проживания.

Мечтают жители завершить работы по благоустройству улицы Благовещенской — проложить пешеходные тротуары. Чтобы смело приглашать на улицу гостей и говорить: «Мы сделали это! У нас получилось! Перенимайте наш опыт, пробуйте и вы!»

Информация предоставлена В. Васиным.

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