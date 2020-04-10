ЧувГУ впервые проведет День открытых дверей онлайн

Университет идет в ногу со временем, а режим самоизоляции — не повод для отмены запланированных мероприятий. Дни открытых дверей на этот период будут проводиться в режиме онлайн. Первое мероприятие проведет Факультет информатики и вычислительной техники. 11 апреля в 12.30 в прямом эфире декан факультета Анна Владимировна Щипцова расскажет о направлениях обучения, покажет, где проводятся занятия со студентами и ответит на вопросы зрителей. В трансляции удаленно примут участие студенты факультета и один из ведущих партнеров вуза.

Для ЧувГУ проведение онлайн-трансляций мероприятий уже стало привычным, в новом формате День открытых дверей пройдет с использованием уже накопленного опыта.

Приглашаем абитуриентов, их родителей и всех желающих 11 апреля в 12.30 присоединиться к прямому эфиру в группе ЧГУ https://vk.com/chuvsu

Вопросы декану можно задать задавать здесь https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf768tLJRUIn...