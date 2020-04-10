Тепло души зависит не от солнца

В Шумерле, как и по всей стране, сегодня критически не хватает медицинских масок. Небольшие партии, которые чудом доходят до прилавков аптек, раскупаются с космической скоростью. Для себя и своей семьи некоторые стали их делать сами. А как быть тем, у кого, по ряду причин, нет возможности сшить этот предмет первой необходимости?

…Идея шить одноразовые защитные маски и безвозмездно раздавать их людям пришла Светлане Кирюшиной практически сразу после создавшегося масочного дефицита. «В одно прекрасное утро я, как по щелчку, проснулась и подумала, что могу помочь шумерлинцам», — поделилась с нами молодая женщина. Муж Игорь идею жены поддержал. Успешный предприниматель, он выделил супруге несколько рулонов агроспана – современного нетканого материала: «Помогай городу!».

И работа закипела! В доме организовалось своеобразное благотворительное производство, главной движущей силой которого стало простое желание помочь тем, кто в этом нуждается.

«Стоило только дать объявление, — рассказывает Светлана, — как обрушился целый шквал звонков и сообщений в социальных сетях. Поначалу было много звонков от любопытных: «Правда, что бесплатно раздаете? Как так?». Таким вопросам Светлана удивляется и улыбается одновременно, ведь помогать для нее вполне естественно. «Во все времена на Руси народ сплачивался и побеждал все напасти! Взаимовыручка, сострадание, любовь к ближнему испокон веков были нашими отличительными чертами. Разве что-то изменилось?» — говорит наша героиня.

В день шьются до 200 штук. Светлана старается никому не отказывать. Работает без выходных. Её швейная машинка затихает глубоким вечером. Перерыв только на еду и сон.

В семье Кирюшиных воспитываются три дочери — семнадцатилетняя Анастасия, пятнадцатилетняя Евгения и шестилетняя Оленька. Старшие – мамины помощницы во всем. И при изготовлении масок первыми вызвались помогать: старательно вырезают детали. Да и младшенькая, глядя на сестер, приучается к труду. Чувствуется, что дочери Кирюшиных растут в правильной атмосфере.

В условиях самоизоляции, рассказывает Светлана, чтобы избегать лишних контактов, маски выдаются через окно — вывешивается контейнер с готовыми изделиями. Отпуск в одни руки — не более 3 штук. Кроме индивидуальной раздачи, буквально за последнюю неделю по предварительной договоренности масками были обеспечены специалисты службы соцобслуживания населения, газовики, охрана железнодорожного вокзала, сотрудники полиции, райадминистрации и др.

Светлана «заразила» пошивом масок и сестру Татьяну, которая у себя дома также организовала небольшое производство. Сестры делятся новыми идеями, обсуждают тонкости своего швейного дела. Ведь востребованность огромная!

«Пока спрос превышает предложение, — констатирует Светлана. — Люди звонят с раннего утра и до позднего вечера. Если на данный момент масок нет в необходимом количестве, обговариваем, когда лучше подъехать. Все относятся с пониманием».

Глава семейства во всем жену поддерживает. В его детище, магазине «Престиж», отведено специальное место под бесплатные маски, кроме того, для тех, кто самостоятельно может заняться их изготовлением, метражом нарезан агроспан. Пользуйтесь! Благо, выкроек в интернете превеликое множество!

Бесспорно, все мы разные, и тепло наших душ зависит только от нас самих. Побольше бы вокруг таких по-настоящему светлых людей, восхищающих неподдельным, искренним проявлением своей человечности, щедрости, доброты!

К слову, Светлана в швейном деле не новичок: несколько лет назад, почувствовав в себе такую потребность, она начала мастерить одежду для самых маленьких, изготавливать куклы, сувениры. И, как оказалось, спрос на такие изделия есть. Дома у Кирюшиных теперь организован «автопарк» швейных машин, под это дело выделена отдельная комната. Благодаря социальным сетям, у мастерицы целая армия поклонников. «Не хочу называть это бизнесом, — поделилась Светлана. — Скорее, творческая самореализация». В своем «швейном самовыражении» она сама себе и автор, и исполнитель. Но это уже совсем другая история…

P.S. За масками можно обращаться в магазин «Престиж» (ул. Карла Маркса, 6) или заказать по телефону 8-905-340-15-39. Будьте здоровы!

Ольга Дмитриева.