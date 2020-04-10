Профилактика коронавирусной инфекции на ОАО «Ядринмолоко»

Несмотря на меры по самоизоляции, введенные на этой неделе в Чувашии и России, организации, обеспечивающие население продуктами питания, работают в обычном режиме.

Сотрудники ОАО «Ядринмолоко» ежедневно идут на молокозавод, чтобы на полки магазинов бесперебойно поступала вкусная и полезная молочная продукция. Молочная продукция является незаменимой частью ежедневного рациона и к тому же поддерживает иммунитет, что очень актуально в текущих реалиях.

Безопасность наших сотрудников всегда была и будет важнейшей ценностью ОАО «Ядринмолоко», поэтому с целью профилактики коронавирусной инфекции на молокозаводе введены повышенные меры гигиены и санитарии. Теперь ежедневно в холле предприятия директор по производству и директор службы безопасности встречают сотрудников. Прежде чем сотрудник попадет на производство, он должен обработать руки специальными дезинфицирующими средствами, измерить температуру и записать показатели в журнал. Температура измеряется на протяжении всего дня несколько раз – при посещении столовой, в кабинетах. В случае, если показатели температуры отклоняются от нормы – сотрудника отправляют в поликлинику и не допускают к работе. В течение рабочего времени руководители подразделений особенно внимательно отслеживают физическое состояние подчиненных – если сотрудник чувствует недомогание, он также направляется в поликлинику.

Непосредственно на производстве все работники надевают специальные костюмы, халаты, маски и регулярно обрабатывают руки антисептиком, соблюдают дистанцию при общении и в столовой, отменены все массовые мероприятия, собрания, экскурсии, несколько раз в день проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Мы заботимся о вашем здоровье, о здоровье своих работников и призываем вас также быть более ответственными, соблюдать элементарные меры гигиены и санитарии, не выходить из дома без крайней необходимости!

Давайте будем беречь себя и своих близких!

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