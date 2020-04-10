Подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве, важнейшим направлением которого является закупка сельскохозяйственной техники

Сегодня в режиме ВКС подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики с ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», ОАО «Гомсельмаш» и Чувашской государственной сельскохозяйственной академией.

Соглашения подписали заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, ректор Чувашской ГСХА Андрей Макушев, первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» – директор по реализации и развитию Виктор Славашевич, генеральный директор ООО «ТПК МТЗ –Татарстан» Константин Анисимов.

Открывая церемонию подписания, Сергей Артамонов отметил, что сотрудничество Чувашской Республики с Республикой Беларусь имеет многолетнюю историю, и сегодня Беларусь является одним из ведущих торгово-экономических партнеров нашей республики.

По словам министра, в 2019 году внешнеторговый оборот республик составил 93,2 млн. долларов США, что на 13% больше года предыдущего. Особое место в сотрудничестве занимает агроэкспорт. Экспорт продукции АПК Чувашии в Беларусь только за прошедший год возрос в 3 раза, а импорт — в 2 раза.

«Важнейшим направлением сотрудничества является закупка сельскохозяйственной техники. Сегодня в республике работает 1851 единица тракторов марки «Беларусь», это 62% всего парка тракторов в АПК республики и 128 зерноуборочных комбайнов «Полесье», 15% всего парка зерноуборочных комбайнов», — подчеркнул министр.

Сергей Артамонов также сообщил, что врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым принято важнейшее для аграриев решение о дополнительном выделении средств на увеличение субсидирования затрат при приобретении сельскохозяйственной техники с 15% до 40%. Кроме того расширен перечень субсидируемой техники, включена также сельскохозяйственная техника, произведенная на территории Республики Беларусь.

«Подписание сегодняшних соглашений позволит сельхозтоваропроизводителям республики покупать трактора белорусского производства со скидкой не менее 5% от розничной цены. Таким образом, наши аграрии, приобретая сельскохозяйственную технику в нынешнем году, смогут возместить до 45% своих затрат», — сказал министр.

Приятным сюрпризом для участников церемонии стало сообщение руководителя ОАО «Гомсельмаш». Виктор Славашевич в своем выступлении отметил значимость сотрудничества с Чувашской Республикой, стремление к наращиванию объемов и качества работы в поставках белорусской техники аграриям Чувашии. «В связи с этим, мы до 31 мая текущего года сельхозтоваропроизводителям Чувашской Республики предоставляем дополнительно 5% скидок от розничной цены при покупке нашей техники», - заявил Виктор Славашевич.

Таким образом, аграрии республики, приобретающие сельскохозяйственную технику белорусского производства, до конца мая текущего года могут возместить до 50% своих затрат.