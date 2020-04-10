От детской мечты до призвания

Медицину Антонина Ивановна Ильина называет делом всей жизни. Шутка ли – 52-й год в профессии! Со старшей медицинской сестрой детской поликлиники Шумерлинского ММЦ мы побеседовали накануне ее солидного юбилея.

Глядя на эту миловидную женщину, трудно поверить в ее паспортный возраст. Вот уж поистине, и года не беда, коль душа молода! Она по сей день в строю! «Несколько лет назад решила было уходить, но, как только представила, что придется прощаться с коллективом, с этими стенами, поняла – нет, не могу, не пришло еще время!» — трогательно начала наш разговор Антонина Ивановна.

Даже не вторым, а первым домом считает наша героиня детскую поликлинику. А как иначе? Всё здесь для неё родное: и стены, и люди. Столько связано с поликлиникой событий! Да что там говорить – это целая жизнь!

Родом Антонина Ивановна из порецкой Кудеихи. Медицинской сестрой мечтала стать с детства. Любовь к этой благородной профессии в ней заложила деревенский фельдшер, организовавшая в школе кружок «Красный крест». Антонина с удовольствием посещала занятия, во время которых ей всегда казалось, что медработник обращается исключительно к ней. Эта женщина так сумела увлечь медициной школьницу, что та по-настоящему загорелась мечтой стать медицинской сестрой и никем больше! После 8 класса, не раздумывая, Антонина поступила в Канашское медицинское училище, уверенно выдержав конкурс в 7-8 человек на место. Училась девушка с удовольствием и каждый день убеждалась в правильности выбранной профессии.

На последнем курсе учебы Антонина вышла замуж за шумерлинца Владимира Ильина и переехала в наш город. Шел 1968 год. Тогда только-только открылась детская больница, и ее главный врач Таисия Евдокимовна Майорова сразу взяла под свою опеку молодого специалиста.

Начинала Антонина Ивановна с должности медсестры школы № 7. Сегодня она с улыбкой вспоминает, что школьники тогда были всего лишь на год-два младше неё. А всего численность учащихся доходила до 1200 человек! Но ничего, молодая медсестра успешно справлялась с поставленными задачами, всегда была на хорошем счету у руководства, уважаема среди коллег.

В 1985 году ее перевели старшей медицинской сестрой дошкольно-школьного отделения поликлиники. Антонина Ивановна с благодарностью вспоминает тогдашнюю заведующую Елену Андреевну Чернышеву, профессионала с большой буквы, ставшую в её судьбе главным наставником, учителем. Именно она как руководитель научила будущую старшую медсестру правильному отношению к профессии, к людям, быть обязательной, ответственной.

Сегодня в детской поликлинике Антонина Ивановна Ильина руководит медицинским персоналом отделения организационно-медицинской помощи детям в образовательных организациях – детских садах, школах города и района, школах-интернатах. Координация работы – главная составляющая деятельности старшей медицинской сестры. В ее обязанности входит организация всего механизма профилактической работы, включающего комплекс обследования детского здоровья: диспансеризацию, медицинские осмотры, прививки и т.д.

Постоянство – одно из главных качеств Антонины Ивановны. За внешней мягкостью и женственностью нашей героини скрывается сильная, цельная натура. Держать руку на пульсе – первостепенное требование, прежде всего, к самой себе. В течение всей своей трудовой биографии А.И. Ильина уверенно постигает всё новое, прогрессивное и по сей день регулярно выезжает на учебу, курсы повышения квалификации. Когда пришло время компьютеризации всех отраслей, и медицины в том числе, она самостоятельно освоила компьютер, который теперь — её главный помощник в составлении отчетности, планирования, аналитики.

В детской поликлинике работает стабильный коллектив профессионалов. С одной стороны, это хорошо, но с другой… Антонина Ивановна с грустью в голосе сетует, что у них практически нет молодых специалистов. Последняя медсестра, после окончания медучилища, поступила на работу аж 5 лет назад! «Это боль и настоящая проблема всей медицинской отрасли», — констатирует старшая медицинская сестра.

С каждым годом она всё больше и больше влюбляется в свою профессию. И та отвечает ей взаимностью. Доказательство тому – безмерное уважение коллег. При общении с некоторыми из них мы услышали единодушное мнение: старшая медицинская сестра детской поликлиники – настоящий профессионал своего дела, отзывчивый, надежный товарищ, добрый, светлый человек.

В прошлом году, в канун Дня города, медицинским сообществом кандидатура А.И. Ильиной была представлена для занесения на городскую Доску почета. Теперь фотография нашей героини заслуженно украшает центральную площадь города.

Антонина Ивановна считает себя по-настоящему счастливой, состоявшейся женщиной. Даже если у нее была бы возможность повернуть время вспять, призналась она, ничего не стала бы менять. Кроме, конечно, трагических моментов. Так случилось, что её супруг, отец единственной дочери Марины, рано ушел из жизни. Хоть и давно это произошло, боль до сих пор не отпускает…

Дочь, бухгалтер по образованию, а ныне специалист городского Центра занятости населения, в свое время подарила маме внука Романа. Он давно семейный, живет в Москве. Семь лет назад внук подарил бабушке правнучку Амиру. И в личной жизни у Антонины Ивановны всё отлично! Жизнь продолжается!

«Я никогда ни минуты не сожалела о выбранной раз и навсегда профессии. Быть медиком – это здорово! Это самая лучшая профессия на земле!» — восклицает наша героиня. Ей отрадно осознавать свою востребованность, необходимость людям. И пусть быстротечно время, планов на жизнь у нее еще громадье!

Ольга Дмитриева.