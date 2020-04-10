Олег Николаев поручил проработать вопрос отсрочки лизинговых платежей для предпринимателей, занимающихся транспортными перевозками

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. Олег Николаев еще раз подчеркнул, что предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат право на кредитные каникулы. Это федеральный закон. Но есть еще один вариант займа – лизинг. Им часто пользуются бизнесмены, занимающиеся пассажирскими перевозками, они берут в лизинг автобусы.

«Чтобы не получилось так, что после пандемии, возить жителей республики будет попросту не на чем, прошу Минфин и Минэк рассмотреть вопрос отсрочки лизинговых платежей для транспортников, — поручил Олег Николаев.

Вопрос отсрочки лизинговых платежей лежит больше в юридической плоскости, а значит, предпринимателям нужны консультации специалистов. Вторым поручением Олег Николаев попросил консолидировать усилия Торгово-промышленной палаты Чувашии, центра «Мой бизнес» и общественных организаций республики, чтобы оперативно информировать владельцев малого и среднего бизнеса о полагаемых им льготах и помогать в оформлении необходимых документов.