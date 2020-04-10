Олег Николаев подписал Указ о конкретных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации

Необходимость принятия документа обусловлена сложной эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом врио Главы Чувашии объявил на заседании кабинета министров, которое прошло 8 апреля. «Указом будут предусмотрены конкретные меры, которые помогут предпринимателям пережить сложившуюся ситуацию. Будем исходить как из инициатив, озвученных на федеральном уровне, так и из дополнительных форм поддержки, которые может предложить правительство региона», — отметил Олег Николаев.

Согласно документу в Чувашской республике будет определен перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям в связи с ситуацией с COVID-19. Для соответствующих перечню субъектов предпринимательства предусмотрены продление сроков уплаты республиканских и местных налогов в части налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов; отсрочка уплаты арендной платы за использование республиканского имущества. Среди не налоговых мер поддержки обозначены предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров из республиканского бюджета. Кроме того, будут предоставлены субсидии Агентству по поддержке малого и среднего бизнеса и республиканскому Гарантийному фонду с целью увеличения сумм займов, предоставляемых без залога, реструктуризации займов, увеличения гарантийного лимита и снижения минимального комиссионного вознаграждения.

Отдельно предусмотрены меры поддержки собственникам недвижимости, которые предоставят отсрочку уплаты арендной платы субъектам малого и среднего бизнеса. Для них предусмотрены льготы в части уплаты налогов на имущество организаций, физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

Кроме того, указом обозначены рекомендации органам местного самоуправления, юридическим лицам, ресурсоснабжающим организациям в части предоставления дополнительной помощи малому и среднему бизнесу в рамках своих полномочий.

Отметим, тема поддержки бизнеса находится на личном контроле Олега Николаева. Только за последнюю неделю он провел несколько мероприятий, в рамках которых лично отвечал на вопросы предпринимательского сообщества. Свою позицию в решении тех или иных проблем он обозначил на прямых линиях с руководителями производственных предприятий, представителями торговых центров, индивидуальными предпринимателями. «Принятие этого документа не означает окончания работы над новыми мерами поддержки бизнеса нефинансового и финансового характера. В дальнейшем документ будет дополнен инструментами, применение которых должно помочь не просто переждать сложный период, а сделать возможным дальнейшее развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии», — подчеркнул Олег Николаев.