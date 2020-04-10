Не жениться, не разводиться

Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции сообщила о приостановке государственной регистрации заключения и расторжения брака в период с 3 апреля по 1 июня.

Тем, кто уже подал заявления на государственную регистрацию брака, органы ЗАГС рекомендуют изменить определенную ранее дату на более позднюю — после 1 июня. В шумерлинском загсе, как газете сообщила его руководитель Лариса Краснова, в апреле планировали пожениться 10 пар, в мае – 2. Теперь с ними ведется работа по переносу дат. Не все, конечно, согласятся на такой шаг. В случае, когда изменение даты невозможно, сотрудник загса проведет регистрацию в присутствии только жениха и невесты, без приглашения гостей.

Что касается расторжения брака — по взаимному согласию, а не по решению суда, — то будут рассмотрены в прежнем порядке только заявления, поданные до 3 апреля. Таковое в загсе Шумерли всего 1. Заявители будут приглашены на получение документов индивидуально. А остальным шумерлинцам, по каким-либо причинам принявшим совместное решение развестись, придется подождать до 1 июня.

По регистрации рождения и смерти личный прием загсы Чувашии будут вести в приемные дни по предварительной записи по телефону или через единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Наталья Игнатьева.

В Китае после того, как в провинциях страны постепенно сняли карантин, отмечается резкий рост числа желающих развестись. Юристы не успевают регистрировать заявления на расторжение брака. В самоизоляции оказалось, что люди не умеют общаться друг с другом — это приводит к тому, что они решают расстаться.

Например, в середине марта в городе Дачжоу в провинции Сычуань подали на развод 300 пар. 1 марта случился наплыв и в офисах регистрации разводов в Сиане, провинция Шэньси. В Фучжоу, провинция Фуцзянь, администрация установила после карантина лимит в 10 запросов о разводе в день – там сотрудники городской администрации оказались завалены заявлениями. Причины, по которым пары подавали на развод, были самыми банальными.

Изначально власти Китая рассчитывали на противоположный эффект от карантина – предполагалось, что он приведет впоследствии к взлету уровня рождаемости, который с 1949 года неуклонно снижается. С этой целью правительство уже отменило правило, согласно которому китайская семья может иметь только одного ребенка, и запустило кампанию, призывающую женщин выходить замуж и рожать.

Источник: www.gazeta.ru.