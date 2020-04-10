Необдуманная публикация на сайте может повлечь проблемы

В практике Шумерлинского районного суда всё чаще встречаются административные дела о признании информации на сайтах в сети Интернет информацией, размещение которой в Российской Федерации запрещено.

Шумерлинская межрайонная прокуратура в январе 2020 года в ходе мониторинга сети Интернет с целью проверки исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а точнее — в сфере исполнения законодательства о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, а также незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, выявила интернет-ресурс, на котором рассказывалось о способе изготовления нитроглицерина, являющегося взрывчатым веществом.

Предоставление возможности доступа к информации о способах изготовления взрывчатых веществ с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, фактически является информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства, и за это предусмотрена даже уголовная ответственность.

Вступившее в законную силу решение суда о признании информации запрещенной к распространению является основанием для внесения интернет-ссылок в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В течение трех дней после вступления решения суда в законную силу копия решения была направлена в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.