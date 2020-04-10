Изменились размеры пособий на детей

Кабинет Министров Чувашской Республики 25 марта 2020 года принял постановление об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей. Установлен индекс-дефлятор в размере 9,38 % на пособия, предусмотренные законом Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

С 1 апреля 2020 года повышены размеры ежемесячного пособия на ребенка, пособия опекунам и приемным родителям, пособия по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными.

Также с 1 апреля повысились размеры следующих видов пособий, выплачиваемых в отделе социальной защиты населения:

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 12219,17 руб. (было 11863,27 руб.),

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 28511,4 руб. (было 27680,97 руб.),

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка — 3375,77 руб. (было 3277,45 руб.),

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за вторым ребенком и последующими детьми — 6751,54 руб. (было 6554,89 руб.),

единовременное пособие при рождении ребенка — 18004,12 руб. (было 17479,73 руб.).

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.