В Чувашии расширен список товаров первой необходимости

Врио Главы Чувашии внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». Теперь в списке товаров первой необходимости значатся еще и ритуальные принадлежности, автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), а также очки, линзы и их части. А это значит, что магазины, торгующие такими товарами, могу работать. Главное условие – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, действующих во время режима повышенной готовности

«С просьбой о включении очков и автозапчастей в список товаров первой необходимости ко мне во время «прямой линии» обратились жители республики. Мы оперативно рассмотрели этот вопрос и приняли решение добавить эти товары в перечень», — пояснил Олег Николаев.