Время с пользой, или Самоизоляция по-шумерлински

Стремительное распространение коронавирусной инфекции внесло в нашу жизнь колоссальные изменения. Опустели улицы, дворы, учреждения культуры, школы, стадионы… Люди остаются дома в надежде, что в скором времени этот страшный сон прекратится, и они смогут вернуться к привычному образу жизни. Ну, а пока всем приходится адаптироваться к новым условиям и не раскисать. Своими впечатлениями о жизни в условиях самоизоляции и советами, как превратить минусы в плюсы, шумерлинцы дистанционно поделились с газетой.

Зинаида Шурыгина,

педагог дополнительного образования гимназии № 8,

почетный гражданин Шумерли:

В режиме самоизоляции скучать совершенно нет времени. Как раз перед введением карантина мы начали подготовку к участию в конкурсе школьных музеев, объявленном «Единой Россией». Теперь продолжаю выполнять эту работу дистанционно.

Находиться дома для меня не проблема. Я много читаю, всем очень советую ознакомиться с последней трилогией Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это книга, которая читается на одном дыхании, от нее просто невозможно оторваться.

Сейчас по телеканалу «Культура» начался проект митрополита Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение». На мой взгляд, он сможет заинтересовать и верующих, и неверующих, тем более что его показывают в удобное для большинства людей время. Митрополит Иларион — человек огромной эрудиции, он очень убедительно говорит, рассказывает о весьма неожиданных фактах. Думаю, проект будет полезен для всех.

Есть у меня и другие любимые передачи, которые я стараюсь не пропускать. Например, информационно-аналитическая программа «Тем временем», которую ведет писатель, кандидат филологических наук Александр Архангельский.

Желаю шумерлинцам стойко выдержать это трудное время и провести его с пользой.

Людмила Григорьева,

председатель Совета ветеранов г. Шумерли:

На мой взгляд, сегодня с экранов телевизора идет слишком большой поток информации про коронавирус. Иногда смотришь хорошую передачу, хочешь отвлечься, но наступает время новостей, и опять приходится слушать негатив.

Что касается деятельности Совета ветеранов города Шумерли, то с наступлением карантина она не прекратилась. Мы тоже переключились на дистанционную работу. Только сегодня ко мне позвонили несколько активистов с различными вопросами.

К тому же, у нас есть и незавершенные дела. Например, мы выходили с инициативой к Муромской железной дороге, чтобы ко Дню Победы разбить около вокзала сквер в память о герое Советского союза Е.И. Францеве. Сейчас мы работаем над этим вопросом дистанционно.

Скрасить период самоизоляции хорошо помогает просмотр фильмов, таких, как «Джейн Эйр», «Унесенные ветром»… У многих людей нашего возраста есть личные библиотеки. Можно обратиться к уже полюбившимся произведениям или же ознакомиться с чем-то совершенно новым. Лично я очень хочу перечитать произведения Антонины Коптяевой. В числе моих любимых книг — «Юность Маши Строговой» (автор Мария Прилежаева) и стихи Эдуарда Асадова, которые помогают мне в трудные моменты. На днях перечитала первый том книги Василия Яна «Спартак», а их у меня четыре. Сейчас взялась за книгу Ивана Шмелева «Человек из ресторана». Она для меня новая, хочу заметить, что весьма содержательная. На этого автора я вышла через общение с членами совета ветеранов в литературной гостиной.

Моей настольной книгой также является энциклопедический словарь. А так как я живу по принципу «живешь, пока учишься¸ учишься, пока живешь», мне доставляет удовольствие постоянно узнавать что-то новое.

Шумерлинцам я хочу пожелать не падать духом, быть настроенными оптимистично. Сейчас очень важно побыть в изоляции, а мы, старшее поколение, должны показывать в этом пример.

Галина Майорова,

тренер-преподаватель по легкой атлетике

ДЮСШ, учитель физкультуры школы № 6:

Коронавирус внёс существенные коррективы и в образование детей. Он изменил не только форму обучения, но и формат проведения школьных уроков физкультуры. Прочитать параграф, ответить на вопросы — это привычное для наших детей дело, а выполнить комплекс упражнений с одноклассниками в онлайн-режиме, отправить фотоотчёт о выполненном на уроке задании, принять участие во всевозможных спортивно-оздоровительных дистанционных конкурсах — это основные моменты нашей сегодняшней работы с учениками.

Конечно же, подбирая задания для уроков и занятий, обязательно приходится учитывать возраст, пол и технические возможности обучающихся для их выполнения. Ведь часто случается так, что техника нас подводит: у кого-то не открывается видео- или аудиофайл, не установлено необходимое приложение либо скорость интернета не позволяет находиться на онлайн-занятии со всеми вместе. И здесь актуальным становится дифференцированный подход, при применении которого ученику предлагаю подготовить сообщение о редком виде спорта, презентацию, поделиться интересными фактами, ссылками о новостях спорта либо предложить поучаствовать в конкурсе или акции.

Буквально на днях проходил прыгательный челлендж, организованный Российским движением школьников, в котором я предложила поучаствовать и своим ученикам. Участники челенджа, приславшие мне видеоотчет, были освобождены от письменного задания.

Что касается воспитанников секции легкой атлетики, я регулярно предлагаю им различные упражнения, выкладывая их в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте». Из всего комплекса упражнений они могут выбрать те, для выполнения которых дома есть необходимый инвентарь — гири, турник, резинки для фитнеса и др.

Приятно осознавать, что юные спортсмены скучают по совместным занятиям. На днях один из них разместил в Инстаграме фотографию с видом стадиона на закате с надписью «как же хочется побегать». Людям свойственно ценить то, чего они вдруг лишаются.

Всем, для кого спорт — это жизнь, я хочу посоветовать множество интересных фильмов на спортивную тематику для семейного просмотра «Движение вверх», «Лед», «Легенда № 17», «Лев Яшин», «Быстрее, выше, сильнее», детский фильм «Выше радуги»… Подобных фильмов много и они, несомненно, доставят массу приятных минут в период вынужденной самоизоляции и перерыва в полноценных занятиях.

Надежда Краснова,

бухгалтер Шумерлинского местного отделения ВДПО Чувашской Республики:

Вся наша семья строго придерживается правил самоизоляции. А что поделаешь? На сегодняшний день это необходимо. Но мы стараемся не скучать, а проводить время с пользой. Моя мама много читает, вышивает. Все хлопоты, связанные с выходом на улицу, я взяла на себя.

На прошлой неделе работники нашей организации, как и большинство россиян, не работали, а на этой неделе привлекались к обязанностям по мере необходимости. Во время нахождения в режиме самоизоляции мы с семьей занимались генеральной уборкой дома, разбирали старые вещи — времени для этого было предостаточно.

Мой сын, как и большинство подростков, увлечен Интернетом. Но я старалась привлекать его к работе по дому, мы с удовольствием готовили совместные ужины, смотрели семейные фильмы. Сейчас у него началось дистанционное обучение, но, хочу сказать, что задания были и во время каникул. Он много читал по литературе, принимал участие в дистанционной олимпиаде по русскому языку.

Сама я с удовольствием перечитала «Гамлета» Уильяма Шекспира. Кроме того, мне очень нравятся детективы. В данное время читаю книгу Стивена Кинга «Мертвая зона», смотрю детективные сериалы по мотивам книг известных авторов — Татьяны Поляковой, Александры Марининой и других.

Скучать некогда: у меня много различных цветов, рассада, за которыми нужен регулярный уход.

Светлана Плисова,

воспитатель детского сада № 19 «Родничок»:

В любой ситуации можно найти свои плюсы, так и в режиме самоизоляции. Последние две недели я проводила время с семьей. Мы играли, читали, смотрели познавательные фильмы и передачи, такие, как «Мир наизнанку», посещали онлайн-экскурсии в соцсетях, благодаря современным технологиям, «побывали» во многих интересных местах мира. Дети помогали мне в проведении генеральной уборки в преддверии Пасхи. вместе нам было весело и комфортно.

В период самоизоляции я как воспитатель не теряла связи с семьями моих воспитанников — обзванивала родителей, интересовалась, нет ли у них потребности в услугах дошкольного учреждения. Сейчас такая необходимость появилась и со следующей недели в нашем детском саду планируется открытие дежурной группы.

Всем, кто имеет возможность оставаться дома, я желаю продолжать придерживаться режима самоизоляции. От этого сейчас зависит очень многое. Вспомните, как уютно и спокойно нам было в детстве, когда мы, укутавшись в одеяло, слушали, как мама читала нам сказки. Пусть сегодня это ощутят и ваши дети.Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру, направьте энергию детей в позитивное русло, помогите им раскрыть свой творческий потенциал. Можно заняться рисованием, лепкой, аппликацией и многим другим. Пусть ваши вынужденные выходные пройдут с пользой и в душевной атмосфере!

Татьяна Александрова.