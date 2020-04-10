Волонтеров городов и районов республики призвали помочь верующим освятить веточки вербы

Сегодня на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики врио Главы Чувашии напомнил о недопустимости массового скопления людей. Риски появились в связи с приближающимся Вербным воскресеньем.

«Прошу глав городов и районов максимально привлечь активистов и волонтеров, чтобы те собирали веточки вербы у прихожан на территории местных приходов, освящали их в церквях и разносили верующим. Уверен, многие этой возможностью воспользуются», — отметил Олег Николаев.

Накануне Олег Николаев встречался с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Владыка подчеркнул, что молиться можно дома. Более того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее также призвал верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.