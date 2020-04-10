Больничный лист для работников 65+ в вопросах и ответах

ВОПРОС: Моей матери 67 лет, она работает. Будет ли оплачен ей больничный в связи с карантином по постановлению Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402?

ОТВЕТ: Все работающие в возрасте 65 лет и старше имеют право на оплату больничного в связи с карантином, оформленного на период с 6 по 19 апреля 2020 года. Для назначения и выплаты пособия работодатель обязан представить в региональное отделение Фонда социального страхования электронный реестр сведений.

ВОПРОС: Необходимо ли работникам старше 65 лет обращаться в медицинскую организацию для оформления больничного в связи с карантином?

ОТВЕТ: Указанным лицам не нужно обращаться в медицинскую организацию. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности производится региональным отделением ФСС на основании сведений, представленных работодателем.

ВОПРОС: Должен ли работник старше 65 лет лично обращаться в региональное отделение Фонда социального страхования за получением оплаты по больничному листу в связи с карантином?

ОТВЕТ: Нет. Все сведения на работников старше 65 лет предоставляются работодателем в региональное отделение ФСС.

ВОПРОС: Мне больше 65 лет. С 24 марта по 10 апреля 2020 г. у меня ежегодный отпуск. Имею ли я право получить больничный в связи с коронавирусом и его оплату в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402?

ОТВЕТ: Да, на основании сведений, представленных работодателем, вам будет назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином за период с 11 по 19 апреля 2020 года включительно.

ВОПРОС: Имеют ли право на выплату пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином лица старше 65 лет, являющиеся добровольно застрахованными (индивидуальные предприниматели, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой)?

ОТВЕТ: Индивидуальные предприниматели, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию в возрасте 65 лет и старше, не имеют право на выплату пособия по электронному листку нетрудоспособности в связи с карантином.

ВОПРОС: Я старше 65 лет, работаю. Мне оформлен больничный лист по карантину на период с 6 по 19 апреля 2020 г. Работодатель планирует с 13.04.2020 г. перевести меня на дистанционную работу. В каком порядке будет оплачен больничный?

ОТВЕТ: Работодатель обязан обеспечить режим самоизоляции работникам старше 65 лет. Приступить к выполнению работы в дистанционном режиме вы имеете право, начиная с 20.04.2020 г.

ВОПРОС: Мне исполнилось 65 лет 8 апреля 2020 г. Будет ли мне выдан больничный лист по карантину согласно постановлению Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402?

ОТВЕТ: Действие постановления Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 распространяется на граждан, работающих по трудовому договору, дата рождения у которых 6 апреля 1955 года и более.

ВОПРОС: В какие сроки производится выплата по листку нетрудоспособности в связи с карантином по постановлению Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402?

ОТВЕТ: Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше осуществляется в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности за весь период временной нетрудоспособности.

ВОПРОС: Какова ответственность работающих граждан в возрасте 65 лет и старше за нарушение режима самоизоляции?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 в случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду социального страхования причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС: Кому из работающих в возрасте старше 65 лет не оформляется больничный в связи с карантином?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 работникам в возрасте 65 лет и старше, находящимся в ежегодном очередном отпуске или переведенным на дистанционный режим работы, назначение и выплата пособия не осуществляется.

ВОПРОС: Какие документы должен представить работодатель в региональное отделение ФСС для выплаты пособия по карантину работникам старше 65 лет?

ОТВЕТ: Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции работодатель должен представить в региональное отделение фонда список работников в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, и реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.

ВОПРОС: Какие сведения должен указать страхователь по работникам старше 65 лет для оформления листков нетрудоспособности?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства от 01.04.2020 г. № 402 в перечне застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше должны быть указаны: Ф.И.О. работника, дата его рождения, адрес места проживания (пребывания, фактического нахождения), СНИЛС.

ВОПРОС: Как можно уточнить сведения о назначенных пособиях по карантину работающие пенсионеры старше 65 лет?

ОТВЕТ: Все сведения по назначенным пособиям застрахованные лица могут посмотреть в «Личном кабинете получателя услуг Фонда социального страхования Российской Федерации» по адресу в интернете http://lk.fss.ru/recipient. Для доступа в «личный кабинет» необходима регистрация на портале государственных услуг.

Информация предоставлена отделением ФСС по Чувашии.