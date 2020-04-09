Всё, что вас волнует. Проводятся прямые линии по ситуации с коронавирусной инфекцией

9 апреля очередная прямая линия была проведена руководителем рабочей группы Оперативного штаба, заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллой Салаевой. В течение часа руководители региональных Минздрава, Минэкономразвития, Минтруда и начальник Государственно-правового управления Администрации Главы Чувашской Республики отвечали на письменные вопросы и телефонные звонки граждан.

Предварительно зрителей и слушателей проинформировали об итогах недели и наиболее важных событиях в регионе в плане борьбы с распространением опасного вируса. Это и резкий рост числа выявленных зараженных коронавирусом, и ужесточение режима самоизоляции граждан, и введение новых ограничительных мер в работе пассажирского транспорта, и другое. По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, на сегодняшний день в регионе развернуто 458 коек для коронавирусных больных, 397 из них свободны. В условиях обсервации развернуты 94 койки, к 20 апреля дополнительно будут развернуты еще 150. На данный момент из 767 находящихся под наблюдением граждан 671 человек находится дома, 42 – в обсерваторах. Подтвержденных случаев инфекции – 19, в ближайшие дни ожидается поступление результатов тестов еще 16 человек. Медицинские организации республики оснащены 422 аппаратами искусственной вентиляции легких, в апреле поступят еще 36, в мае – 94 аппарата. Исследования на наличие вируса проводятся теперь уже в 3 лабораториях республики, к 15 апреля откроется четвертая. С начала года проведено более 3400 исследований на коронавирус, мощность всех лабораторий позволит в сутки проводить порядка 550 исследований.

Вопросы чаще всего касались установленных в республике ограничительных мер. Например, где взять справку о том, что человек работает и по этой причине вынужден покидать место жительства? Как сообщил министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, форма справки-разрешения приведена в Указе Главы Чувашии № 92 от 3 апреля 2020 года. Ее работникам должны выдавать работодатели. Если же человек самозанятый и оказывает услуги не по договорам, частным лицам, то такую деятельность необходимо приостановить до снятия ограничительного режима. Сведения, указанные в справке, нужно подтверждать паспортом.

А как быть, скажем, неработающему человеку, который ухаживает за престарелым, не проживая вместе с ним? Как доказать, что ты не просто прогуливаешься по улице, нарушая запрет, а идешь по делам к бабушке? С точки зрения чиновника из Администрации Главы, Ларисы Силовой, с собой нужно, по идее, иметь не только свой паспорт, но и копии документов, доказывающих возраст и недуги пожилого родственника, то есть его нуждаемость в уходе и помощи. Однако представить себе, чтобы человек носил с собой весь пакет документов, трудно. Поэтому патрулю достаточно указать причину, цель следования по улице, при возникновении вопросов – просто позвонить пожилому человеку для удостоверения. Кстати, волонтеры, состоящие в официальных добровольческих организациях, тоже обязаны иметь разрешительный документ (справку).

Несколько звонков поступило от родителей: будут ли и как поддержаны семьи с детьми, как организовать обучение, если в сельской местности недоступен интернет? На все вопросы были даны ответы, конкретные случаи взяты в работу.

Ряд вопросов прозвучал из Шумерли. Жительница города поинтересовалась, могут ли пожилые люди передвигаться, в том числе общественным транспортом, на свои садовые участки, какие рекомендации власти дают в связи с приближающейся Пасхой и можно ли проводить субботники на закрепленных территориях? Ей было разъяснено, что пожилым людям запрещено ежедневное передвижение по «дачным делам» — нужно находиться либо дома, либо на даче весь период самоизоляции. То же касается пасхальных мероприятий — посещение храмов, кладбищ людьми групп риска недопустимо. Нужно просто подождать благоприятного периода. По субботникам в трудовых коллективах участники прямой линии пояснили, что эти мероприятия относятся к массовым и запрещены в настоящее время. Людям даны разрешения только на рабочий процесс с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Животрепещущий вопрос задала жительница Чебоксар: многие организации стали отправлять своих работников в административные отпуска без сохранения зарплаты, оставляя людей без средств к существованию, правомерно ли это? В случае навязывания работодателем подобных условий, ответила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, такие действия признаются неправомерными и работник должен сообщить об этом в Государственную инспекцию труда Чувашии либо подать жалобу через портал «Онлайнинспекция.РФ».

Прямые линии для жителей республики будут продолжены. Представители органов власти продолжат анализировать поступающие сигналы и вопросы, чтобы компетентно решать возникающие у граждан проблемы.

Когда верстался номер, в официальном сообществе «Чувашия без паники» в сети «ВКонтакте» появилась информация о 15 подтвержденных случая. Итого по состоянию на 9 апреля 34 заразившихся.

Наталья Игнатьева.