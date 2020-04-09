09 Апр

Рано утром Олег Николаев проверил, как работают посты ГИБДД на въезде в Чебоксары

 В городе усилены наряды, передвижные посты ГИБДД размещены на всех въездах в Чебоксары, работают они круглосуточно. Инспекторы ДПС проверяют справки, разрешающие жителям Чувашии перемещаться по республике. Останавливают машины выборочно, особое внимание — автомобилям с номерами других регионов и стран. Олег Николаев поблагодарил сотрудников ГИБДД за работу и отметил: главная задача сегодня — пресечь возможность бесконтрольного передвижения по республике. 

- Вчера во время рейдов было зафиксировано большое число незаконных межмуниципальных перевозок — это незаконное предпринимательство, но это не главное, главное — это очередные риски приезда больных между муниципалитетами, — подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев.

chgtrk.ru

Автор записи: anna

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