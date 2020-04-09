Предметы по выбору в ОГЭ-2020 сдавать не будут

В девятых классах останется всего два обязательных ОГЭ: русский язык и математика. Экзамены по выбору проводиться не будут. Всего ОГЭ в этом году должны сдавать более 1,4 миллиона школьников. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Мы вместе с Минпросвещения обсуждали проект рекомендаций, которые уже направлены регионы. В части ОГЭ предполагаются радикальные изменения — выборных предметов в этом году не будет, — сообщил он.

По словам Анзора Музаева, причины таких изменений в том, что экзамен в 9-х классах сдает в два раза больше ребят, чем ЕГЭ - в одиннадцатых.

— Это более массовый экзамен. Уменьшив число предметов до двух, мы уменьшаем поток сдающих. Уменьшим количество дней и пунктов проведения экзамена, — добавил он.

Что с расписанием ОГЭ? Сейчас готовится приказ, который позволит регионам в зависимости от эпидемической обстановки самим определить сроки проведения ОГЭ — по завершению учебного года. И согласовать это решение нужно будет с федеральным центром.

Напомним, ранее девятиклассники должны были писать четыре предмета ОГЭ: русский язык с математикой, и два предмета — по выбору.

Что особенно важно? Результат ОГЭ напрямую влияет на школьный аттестат. Оценка в аттестате вычисляется как среднее арифметическое между годовой и экзаменационной отметками. Выставляется в аттестат целыми числами по правилам математического округления.

После девятого класса ученик может пойти в колледжи или техникум (и там будут проводить конкурс аттестатов). А может пойти в десятый класс. При поступлении в профильные старшие классы многие школы тоже учитывают результаты ОГЭ.

rg.ru/2020/04/09