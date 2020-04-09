Почетный гражданин Шумерли, автор герба города Владимир Горбунов отмечает 80-летний юбилей

Владимир Руфович Горбунов – автор герба города Шумерля 1976 года, отмечает 80-летний юбилей.

Родился В.Р. Горбунов в городе Бор Нижегородской области 6 апреля 1940 году. В Шумерле живет с 1962 года. Окончил Семеновское училище резьбы по дереву и историко-филологический факультет Нижегородского университета. Долгие годы работал ведущим художником шумерлинского цеха резьбы по дереву (филиал художественного фонда Союза художников Чувашии). Владимир Руфович является автором тысячи эскизов сувениров из дерева, выпускавшихся ранее Шумерлинским мебельным комбинатом, участником выставок в СССР и за рубежом. Главная работа, увековечившая его имя, – герб Шумерли.

Звание Почетного гражданина города Шумерля ему было присвоено в 2019 году, в год, когда Шумерля обрела официально зарегистрированные символы, основой которых явился эскиз герба 1976 года, разработанный В.Р. Горбуновым.

Всю свою жизнь В.Р. Горбунов посвятил Шумерле. И сегодня его работы, творчество являются наглядным примером того, какой деятельной и созидательной может быть любовь к той земле, на которой живешь.

Сайт администрации города Шумерли.