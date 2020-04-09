Защитить личные финансы помогут эксперты НЦФГ

Как защитить свои финансы во время кризиса? На сайте НЦФГ заработал антикризисный раздел, где каждый гражданин может получить бесплатно консультацию, участвовать в вебинарах и живых эфирах, пройти онлайн-программу повышения финансовой грамотности.

В настоящее время во всем мире люди столкнулись с пандемией коронавируса COVID-19. В этой ситуации люди оказались не только изолированы в своих квартирах, но и все чаще сталкиваются с необходимостью решения финансовых вопросов в совершенно новых условиях. Консультанты по финансовой грамотности Проекта вашифинансы.рф и эксперты Национального центра финансовой грамотности подготовили специальный раздел «Пандемия и кризис – защищаем финансы» с полезными материалами, вебинарами, эфирами и возможностью посоветоваться с экспертами. Этот раздел поможет гражданам в поиске решений на актуальные вопросы.

Эксперты Национального центра финансовой грамотности выделили 10 ключевых финансовых тем, которые стали актуальными в настоящее время в условиях пандемии и последовавшего кризиса:

Что мне делать, если есть вероятность потери дохода и совсем нет накоплений?

Что будет, если мне не из чего будет платить кредиты и ЖКХ?

Как общаться с государственными службами в условиях карантина?

Как безопасно сделать онлайн заказ продуктов, лекарств и товаров?

Как избежать мошенников, которые активизируются в сложные времена?

Кому жаловаться, если банк заблокировал карту, не хотят реструктурировать кредит и другие вопросы о пра­вах потребителей во время карантина.

Что делать с накоплениями?

Прекратят ли банки выдавать наличные?

Стоит ли сейчас брать кредиты, ипотеку, открывать кредитные карты, рефинансировать текущие долги?

Как сдавать налоговую декларацию в условиях самоизоляции?

На каждую тему консультантами по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф подготовлен материал с рекомендациями, практическими советами и пошаговыми инструкциями. Составлено расписание вебинаров, прямых эфиров, дана возможность задать вопрос эксперту и получить оперативный ответ. Мы надеемся, что это позволит найти разумные решения для защиты своих финансов и поможет снизить негативное влияние текущей ситуации на семейные бюджеты россиян. Раздел легко найти по яркой желтой кнопке, размещенной на главной странице НЦФГ или по ссылке.

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка отметила: «Мы благодарны за активное участие в создании раздела нашим консультантам по финансовой грамотности и экспертам Проекта Минфина России. Мы также признательны нашим давним партнерам — финансовым организациям: Сбербанк, Финам, ППФ-страхование, МТС-банк, эксперты которых примут участие в мероприятиях. Отдельная благодарность НБКИ, порталу «Сравни.ру», а также социальной сети «Одноклассники», которые предоставили платформу для проведения прямых эфиров и возможность задать вопросы. Команда НЦФГ будет оперативно анализировать обратную связь и дополнять созданный раздел. Спасибо коллегам за оперативную работу!»

Раздел «Как защитить свои финансовые интересы во время кризиса и коронавируса» стартовал 6 апреля и продлится до конца самоизоляции, объявленной в России. Со всеми материалами и графиком доступных онлайн-активностей можно ознакомиться на сайте НЦФГ в разделе «Пандемия и кризис – защищаем финансы».

Справочная информация: Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Его главная цель — повышение уровня финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население).

Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) более 15 лет ведет активную деятельность по развитию программ, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения и персонального финансового консультирования. На сегодня это мощнейшее объединение свыше 9 тысяч уникальных специалистов в области финансовой грамотности, включая консультантов-методистов, экспертов-практиков, преподавателей и финансовых советников, ведущих свою деятельность на базе 24 региональных отделений, а также 90 корпоративных клиентов — крупнейших финансовых компаний России.

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики.