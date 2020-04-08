9 апреля – очередная прямая линия с гражданами по вопросам ситуации с коронавирусом в Чувашии

Прошедшая 2 апреля прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики с жителями региона показала, что вопросов у граждан в связи с угрозой пандемии и принимаемыми мерами по ее недопущению великое множество. Ответить на все вопросы в отведенные 60 минут невозможно. Поэтому руководителем рабочей группы, заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллой Салаевой принято решение продолжить данный формат общения с жителями Чувашии, сделать его традиционным до тех пор, пока ситуация с коронавирусной инфекцией не стабилизируется.

Очередная прямая линия состоится 9 апреля. Вопросы можно будет задать по телефону: (8352) 26-00-36 с 10:00 до 11:00.

Трансляцию прямой линии будет вести «Национальное телевидение Чувашии», «Национальное радио Чувашии» и «Тăван Радио». Также прямой эфир будет доступен для пользователей видеохостинга YouTube и на сайте ГТРК «Чувашия».

Предварительный прием вопросов от граждан на прямую линию осуществляется по ссылке.

Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.