Школьников приглашают пройти онлайн-обучение по журналистике

Школа журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста проводит бесплатные занятия для школьников страны. Ученики 5 — 11 классов в онлайн-формате познакомятся с азами журналистики, попробуют написать первые тексты.

Лекции ведут преподаватели из вузов, действующие журналисты, ведущие и корреспонденты теле- и радиоканалов.

«Главным преимуществом обучения онлайн является доступность. Ребята из разных регионов нашей страны и любые юные журналисты, владеющие русским языком, смогут принять участие в программах Школы журналистики имени Владимира Мезенцева без необходимости приезжать в Центральный дом журналиста. Мы понимаем, что онлайн-программа накладывает определенные ограничения, поэтому не считаем дистанционное образование полноценной заменой очного образования, но наши преподаватели постараются дать максимум того, что возможно дать в рамках онлайн-занятий», — делится мнением директор Школы Георгий Мезенцев.

В Школе работают шесть отделений, поэтому каждый может найти свое направление, соответствующее возрасту: «Телевидение. Радио. Текст» (для учеников 5-6 классов), «Современные медиа и коммуникации» (для 7 классов), «Мультимедийная журналистика» (для 8-9 классов), «Практическая журналистика и подготовка к ДВИ» (для 10-11 классов), «Телевидение» и «Международная журналистика» (для 9-11 классов).

Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:00 (все отделения, кроме «Телевидения» и «Международной журналистики»). И с 15:30 до 19:30 — отделения «Телевидение» и «Международная журналистика».

Для обучения необходимо заполнить анкету, после чего ребенок будет добавлен в беседу группы во ВКонтакте, где будут размещаться ссылки на занятия на платформе Zoom.

Более подробную информацию о Школе можно прочитать на сайте: https://journs.ru/.

Отметим, Школа журналистики имени Владимира Мезенцева создана по инициативе Союза журналистов России, Международного центра журналистов, Оргкомитета Всероссийского конкурса «Юные журналисты России» и ряда центральных СМИ. В этом году Школа отметила свое 17-летие. Каждый год она выпускает студентов ведущих факультетов журналистики страны: МГУ, ВШЭ, МГИМО.

Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.