ЧЭСК отменяет пени за неуплату электронергии и до конца года

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в качестве поддержки населения в период борьбы с коронавирусной инфекцией Чувашская энергосбытовая компания не будет начислять потребителям всех категорий штрафные санкции в виде пеней за просрочку оплаты электроэнергии до 1 января 2021 года. ЧЭСК также не будет вводить ограничения на подачу электрической энергии у имеющих задолженность жителей Чувашии до конца года

«Часть населения может воспринять обстановку как повод не оплачивать коммунальные услуги. Чувашская энергосбытовая компания призывает потребителей проявить ответственность и своевременно оплачивать электроэнергию. К тому же, все долги, накопленные за весь период, не списываются, и чем больше они растут, тем сложнее их будет оплатить впоследствии», – подчеркивает исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров.

ЧЭСК напоминает, что с 30 марта 2020 года работа с потребителями полностью переведена на дистанционные формы. Существующие сервисы позволяют сегодня решить практически все вопросы без личного посещения клиентского офиса. В первую очередь клиентам рекомендуется воспользоваться личным кабинетом на сайте ЧЭСК ch-sk.ru и бесплатными приложениями для смартфонов. С их помощью можно передать показания приборов учета, оплатить услуги, оформить заявку на получение платежных документов, посмотреть историю начислений и платежей. Также можно воспользоваться телефонами контактных центров – либо в автоматизированном режиме, либо через оператора. В настоящее время для удобства клиентов количество сотрудников, предоставляющих консультации по телефону, увеличено.

Телефоны Единого контактного центра Чувашской энергосбытовой компании: (88352)36-80-03, 8 800 200 07 42.

Источник: Чувашская энергосбытовая компания.