Число зарегистрированных случаев заражения covid-19 в Чувашии достигло 19

8 апреля у еще двух госпитализированных пациентов подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Таким образом, в Чувашии всего зарегистрировано 19 случаев covid-19. Один пациент выздоровел.

Сегодня результаты подтвердились у одного контактного лица (г. Чебоксары) и одного приезжего из Москвы (Комсомольский р-н). Оба пациента были госпитализированы до официального потверждения Нижегородской лаборатории, т.к. первичный анализ показал сомнительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние их удовлетворительное.

Все близкие контакты вновь выявленных зараженных отработаны, они находятся на изоляции.