Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с поправкой на коронавирус

Показатели национальных проектов в 2020 году будет выполнить сложнее. Мы видим, что медицинский блок поддерживается, финансируется в условиях сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Сегодня огромные силы и средства вкладываются в медицину, а по другому нельзя, обстановка диктует свои условия.

В Чувашской Республике, на фоне пандемии коронавируса и сложной экономической обстановки, темп работы по реализации национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не снижается. На сегодняшний день мы идем стабильно. Сам процесс меняется на глазах. Профилактическая работа просветительского плана смещается в сторону интернет-ресурсов, социальных сетей. Мы вынуждены приостановить работу школ здоровья, дни открытых дверей, выезды специалистов в районы.

Отметим, что в ситуации пандемии коронавируса особую группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентам рекомендовано отложить посещение поликлиники, приостановлена работа дневного стационара, к плановой госпитализации подходим дифференцированно. Такие условия диктует коронавирус. Лучше «пересидеть» буйство коронавируса дома. И здесь из двух зол приходится выбирать оптимальное. Если есть возможность (по состоянию здоровья), то все посещения кардиодиспансера рекомендуем перенести на более поздние сроки, а если такой возможности нет, то активно занимаемся решением сердечно-сосудистых проблем. Но, всех информируем, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в случае присоединения коронавирусной инфекции, шансы на течение заболевания в более тяжелой форме, процент летальности, увеличатся. И в случае коронавирусной инфекции такой пациент будут получать лечение, в том числе и кардиологическое в инфекционном блоке другого, специализированного медицинского учреждения (по коронавирусу).

В то же время есть сердечно-сосудистые заболевания, которые не невозможно отложить на потом, требуется экстренное хирургическое вмешательство. Таким пациентам (без признаков коронавируса, не карантинных) медицинская помощь по кардиологическому профилю в стенах кардиодиспансера оказывается круглосуточно.

На сегодня значительно увеличилось количество телемедицинских консультаций как регионального, так и федерального характера. Весь мир постепенно переходит на работу в «онлайн-режиме». И это действительно актуально в условиях сегодняшнего дня. Особой популярностью пользуются телемедицинские консультации с медицинскими учреждениями, расположенными в отдаленных районах республики.

В настоящее время существующая система телемедицинских консультаций позволяет организовать многоуровневое взаимодействие специалистов местного (муниципального) регионального и федерального звена. Телемедицина позволяет дистанционно, по Интернету, проводить онлайн-консультации и консилиумы.

Отметим, что телемедицинские консультации оказывают существенный вклад в достижении целей национального проекта «Здравоохранение» и основных показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» который, прежде всего, направлен на сокращение смертности от болезней системы кровообращения. Напомним, проектом поставлены задачи, при реализации которых планируется, что к 2024 году продолжительность жизни населения возрастет с 73 до 78 лет, показатель смертности от болезней системы кровообращения снизится по стране до 450 случаев на 100 тыс. населения.

Всем рекомендуем соблюдать профилактические меры, как никогда, внимательно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни.

Несмотря на создавшуюся эпидемиологическую ситуацию в мире, стране, республике, в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи по кардиологическому профилю, вызывайте скорую помощь!

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.