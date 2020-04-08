Почта России сокращает сроки доставки и расширяет географию услуг для онлайн-торговли

Уменьшение сроков пересылки произойдет между 421 населенным пунктом России с численностью свыше 50 тыс. человек. Посылки будут доставлены в среднем на 3 дня быстрее.

Изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом – с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов, через почтоматы.

«С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы почтовые отправления, в том числе онлайн-заказы, пересылались как можно быстрее и по оптимальным ценам, а также приходили на дом или максимально близко к дому получателя. Почта России может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу», – отмечает директор УФПС Чувашской Республики Владимир Тимофеев.

Почта России расширила на всю территорию страны географию вручения отправлений, пересылаемых в рамках услуги для интернет-магазинов «Посылка онлайн». У корпоративных клиентов, пользующихся данной услугой, появилась возможность сдавать посылки в центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП) – специализированных отделениях для работы с посылочной почтой. Фиксированный тариф снижен с 5 до 3 кг, что по ряду направлений позволит экономить на доставке среднегабаритных отправлений. Максимально допустимый вес отправления составляет 20 кг. Это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса.

Дополнительную информацию о тарифах и адресах ЦВПП можно найти на официальном сайте Почты России pochta.ru.

В 2019 году Почта России уже проводила масштабное сокращение сроков доставки, которое затронуло города с населением свыше 100 тыс. человек.