Полевые работы нельзя ни остановить, ни перенести

В связи с ранним сходом снежного покрова и наступлении положительной температуры выход на полевые работы в нынешнем году самый ранний за последние годы.

К подкормке первые хозяйства приступили 23 марта, сегодня аграрии готовят земельные участки к посеву зерновых культур. По состоянию на 8 апреля пробороновано 360 га зяби, культивация проведена на площади 225 га. По состоянию на 8 апреля посеяно 130 га ячменя. К севу приступили на полях АО «Вурнарский мясокомбинат»

На 8 апреля уже подкормлено более половины площади озимых зерновых культур. Подкормка проведена на 1074 га, что составляет 53,9% площади сева.

Продолжается подкормка многолетних трав. Всего подкормлено 450 га (в ООО «Приволье).

В целом район в полном объеме обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых. Доля кондиционных семян составляет 100% от общего количества проверенных семян. Подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается. ООО «Кеннет» закупили еще 80 тонн семян яровых зерновых культур на случай гибели озимых культур.

В настоящее время в районе имеется в наличии 218,9 тонн минеральных удобрений в д. в. или 114,2% от потребности.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ведется протравливание семян зерновых и зернобобовых культур. На текущую дату протравлено 320 тонн.

Комплекс ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции не является сдерживающим фактором при проведении сезонных полевых работ в районе. Все поставщики семян, минеральных удобрений, ГСМ, сельскохозяйственной техники работают в штатном режиме с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.