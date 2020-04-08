Меры поддержки предпринимателей в Чувашии закрепят отдельным указом

Об этом врио главы республики заявил открывая очередное заседание кабинета министров. Он отметил, что еще на прошлой неделе был разработан план обеспечения устойчивого развития экономики, однако встречи с предпринимательским сообществом показали, что необходим отдельный документ. — вчера я общался с представителями крупных торговых центров, на прошлой неделе с руководителями предприятий, завтра проведу прямую линию с предпринимательским сообществом. Темы обращений, озвучиваемые на этих встречах, позволяют говорить о необходимости отдельного документа, который бы отразил все конкретные меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, которые затем последовательно мы будем реализовывать на территории республики", — объяснил Олег Николаев. Соответствующий документ он поручил подготовить в ближайшее время.